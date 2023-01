Insalata invernale di rapa sfizioza e light

L’insalata di rapa è sfiziosa, deliziosa e leggera. La ricetta perfetta di questo contorno invernale speciale.

Per fare una buona insalata invernale di rapa bianca cotta hai bisogno di due ingrendienti oltre il condimento, e questa ricetta ne è la dimostrazione. Quindi se hai voglia di spendere pochi soldi e mangiare bene, oltre alle solite insalate, questo contorno caldo è semplice e saporito e lo puoi fare utilizzando una delle migliori verdure invernali: le rape ricche di vitamine e povere di calorie( Qui puoi leggere le proprietà di questo ortaggio)

Per preparare questa ricetta ci sono due modi: puoi fare le rape lesse o cotte al vapore. La rapa cotta rispetto a quelle crude ha un sapore più dolce. Ovviamente la cottura al vapore come per molte verdure è da priviligiare Ecco come fare questo contorno invernale light condito con una semplice vinaigrette

Tempo di preparazione 15 minuti Cottura 15 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

6 rape bianche

Prezzemolo fresco pulito

Olio extra vergine di oliva

senape un cucchiaino

Aceto balsamico o di vino bianco

Sale

Acqua

Come fare l’insalata invernale di rapa

Per preparare questa ricetta acquista rape senza le cime. Prima di passare alla cottura devi lavare e sbucciare la rapa con un coltello così come mostra la foto, e a seguire affetta gli ortaggi.

Lava e trita il prezzemolo e metti da parte

Prendi una pentola versa abbondante acqua, aggiungi il sale, metti sul fuoco. Fai scaldare e poi metti le rape a lessare per al massimo 10 minuti.

Se cuoci gli ortaggi al vapore considera che ci vorranno 5 o 10 minuti in più

Nel frattempo prepara la vinaigrette secondo queste indicazioni:

In una ciotola versa mezzo bicchire di olio, 2 o 3 cucchiai di aceto a scelta, aggiungi la senape e due prese di sale di sale fino. Mescola bene aiutandoti con una frusta o una forchetta fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Per completare il condimento dell’insalata aggiungi il prezzemolo tritato.

Ora fai scolare bene gli ortaggi. Quando hanno perso tutto il liquido della cottura metti gli ortaggi cotti dentro l’insalatiera e condisci con la salsa vinaigrette e lascia insaporire

L’insalata invernale di rapa è pronta disponila in un vassoio e servila tiepida o fredda.

Se l’insalata dovesse avanzare, mantienila in frigo dentro un contenitore ermetico e consumala il giorno dopo.

Cosa abbinare all’insalata invernale di rapa

Qursto ortaggio si combina bene con un secondo di carne e di pesce. Per esempio puoi servirlo con dei tranci di salmone grigliati, se invece preferisci la carne, allora puoi scegliere tra il solito pollo o tra i tanti secondi di carne rossa come, scaloppine straccetti o medaglioni di maiale.

