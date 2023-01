Per fare questa zuppa di rape e fagioli facile e velocissima ti servono due ingredienti principali, meno di mezz’ora e poca spesa. Ricetta con foto.

La semplicità di questa zuppa di rape e fagioli ti stupirà: si prepara veramente senza difficoltà in pochi minuti, io la faccio come ricetta salva cena, soprattutto quando non so come cucinare le rape rimaste in frigo quando esagero un po’ con gli acquisti vegetali. E per sfruttare tutti gli avanzi che avevo, in questa zuppa ho aggiunto le patate.

È una pietanza sana, equilibrata e depurativa. Oltre tutto si tratta di un piatto molto economico: gli ingredienti sono fra i più “poveri” e tipici della cucina contadina di una volta, e tuttora costano poco.

Ho notato che rispetto ad altre ricette con le rape bianche questa piace anche a chi non ama i primi piatti brodosi: frullando una parte degli ortaggi con il mixer a immersione (che incorpora più bollicine d’aria nei liquidi rispetto al frullatore tradizionale) si ottiene infatti una zuppa di rape e fagioli cremosa e soddisfacente.

Come pulire le rape

Prima di spiegarti come si fa la zuppa di rape e fagioli uguale alla mia devo dirti come pulire la rapa bianca. Io le trovo spesso già tagliate e pulite, come vedi nelle foto, ma in molti supermercati sono invece intere; in quel caso segui queste facili istruzioni:

con un coltellino priva la rapa cruda del picciolo e della parte terminale coriacea;

con il pelapatate elimina la buccia (è semplice, viene via facilmente);

affetta la polpa a pezzi di circa 2-3 cm.

Che tipi di rape usare nella zuppa

Davanti al banco degli ortaggi potrebbe venirti qualche dubbio su quale varietà usare per preparare questa gustosa minestra di rapa e fagioli: ce ne sono tanti tipi e alcuni sono più adatti di altri. Ti consiglio:

rapa bianca tonda con la buccia color latte;

rapa bianca e viola, con la polpa bianca;

cavolo rapa, se lo trovi.

Non ti consiglio di usare invece le rape rosse o il sedano rapa: la ricetta viene lo stesso, ma il sapore di questi tuberi è un po’ troppo dominante. Quella bianca bollita ha invece la consistenza e il gusto perfetti per accompagnare i legumi.

Vediamo adesso come cucinare la zuppa di rape e fagioli a regola d’arte. Sono solo 5 mosse.

Ricetta zuppa di rape e fagioli

Ingredienti per 2 persone

Preparazione: 5 minuti. Cottura: 25 minuti. Totale: 30 minuti

200 g di rape

200 g di patate (2 patate medie)

240 g di fagioli cannellini lessati

Olio extravergine di oliva

Sale

Erbe aromatiche per completare

Sbuccia le patate e (se necessario) le rape e tagliale a pezzi di circa 2-3 cm. Nel frattempo, porta a bollore in un pentolino ½ litro di acqua.

1

Sul fondo di una casseruola versa 1 cucchiaio di olio e poni sul fornello. Rosola rape e patate insieme per circa 1 minuto, quindi aggiungi l’acqua calda. Copri con un coperchio e lascia sobbollire a fiamma bassa per 15 minuti.

2

Con il mixer a immersione frulla la minestra di rape e patate solo il tempo sufficiente a ridurre in crema circa metà delle verdure, lasciando interi i pezzi rimanenti.

3

Aggiungi i fagioli e prosegui la cottura per altri 5 minuti, senza coperchio. Se utilizzi fagioli in scatola, prima di unirli alla preparazione ricorda di scolarli completamente dall’acqua di conserva e sciacquali nello scolapasta.

4

Regola di sale e aggiungi le erbe aromatiche preferite: la zuppa con rapa bianca e fagioli è pronta! Servila fumante completando con un filo di olio a crudo.

La rapa bianca che sapore ha?

Il gusto delle rape è piuttosto neutro, dolce e burroso e somiglia un po’ a quello dei topinambur.

C’è però chi trova la rapa bianca amara almeno nel retrogusto: in effetti può capitare che la nota piccantina tipica della rapa cruda risulti leggermente amarognola nella rapa bollita.

Con cosa sostituire le rape nella zuppa

Ti rivelo che c’è un ottimo sostituto della rapa in cucina: il daikon, una verdura giapponese che appartiene alla stessa famiglia del ravanello e ha un sapore molto simile a quello della rapa, ma ancora più delicato e acquoso. Condivide le proprietà della rapa bianca, essendo ricco di vitamine e antiossidanti, e come lei contiene poche calorie.

Curiosamente il daikon si trova al supermercato più facilmente delle nostre rape e quindi puoi considerarlo per provare una variante alla ricetta proposta.

Adorerai questa zuppa di rape e fagioli: se stai scoprendo per la prima volta questo ingrediente sappi però che si può consumare anche in insalata, in un minestrone o una vellutata, senza dimenticare che si cucina pure al forno e in padella.

