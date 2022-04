10 abiti da sposa 2022 particolari e spettacolari

Abiti da sposa 2022 bianchi lunghi, corti, eleganti e particolari per le nozze religiose e civili. Ecco le foto dei migliori vestiti dell’anno.

Tra i tanti modelli di abiti da sposa 2022 ci sono quelli che fanno la differenza, molti sono bianchi lunghi altri invece sono corti o con pantaloni. Ecco una selezione degli abiti più belli e particolari scelti dai migliori sitilisti di vestiti per le spose.

Abiti da sposa 2022 con le maniche

Le maniche lunghe, a sbuffo o corte, sono una delle tendenze più forti per la moda sposa 2022, lo vediamo in questa meravigliosa creazione di Ashi Studio che consente di abbinare il velo.

Fa parte della splendida nuova collezione Monique Lhuillier Bridal autunno inverno 2022, il vestito bianco dalla linea a sirena con giacchino e maniche ampie. Ideale per una sposa sobria che non rinuncia alle nuove tendenze senza abbandonare la tradizione.

Nella collezione Bridal di Elie Saab non ci sono solo abiti principeschi, ma si trovano anche vestiti da sposa bianchi splendidi realizzati in crepe con scollo a V maniche a mantella, oltre all’ampia scollatura sulla schiena.

Le maniche strutturate caratterizzano questo classico vestito bianco dall’eleganza unica firmato Carolina Herrera.

Le maniche ampie e mantella attaccata, rendono l’abito realizzato da Romona Kezeva un vestito tanto elegante quanto diverso e particolare.

Abiti da sposa sostenibili

La pandemia ha acceso i riflettori sulla sostenibilità, ma gli abiti da sposa ecologici esistono da anni. Tra le creazioni più belle c’è la collezione su misura della stilista inglese Vivienne Westwood che presenta vestiti trasformabili con maniche staccabili e strascico removibile. Ogni abito è personalizzato.

Abiti da sposa 2022 con cappa e cappuccio

Secondo le nuove tendenze bridal la scelta del velo lungo o corto è tra le opzioni. Da tempo però gli stilisti propongono modelli accessoriati con cappe giacche e mantelle. Tra le ultime novità sposa 2022 infatti c’è il classico abito ricamato e scollato abbinato a mantello con cappuccio.

Abiti da sposa 2022 per le nozze civili

In tema di nozze civili la scelta è ampia e varia. Si può puntare sul classico tailleur bianco, oppure scegliere tra le migliori proposte di abiti da sposa inverno dallo stile parigino di Victor&Rolf Mariage, la cui collezione è senza dubbio tra le più eleganti dell’anno.

Abiti da sposa corti

Il trend moda sposa è quello di avere due vestiti, uno lungo per la cerimonia e uno corto per la festa. Ma ci sono anche abiti corti che coniugano le tendenze fashion ai tessuti preziosi. Una valida dimostrazione arriva dalla collezione Nicole Couture 2022. Ecco quale:

E infine, per chi vuole distinguersi con un vestito corto diverso, l’abito da sposa inverno modello babydoll con applicazioni floreali in organza della linea Victor&Rolf Mariage è praticamente unico.

Abiti da sposa 2022 consigli e tendenze

In queste foto abbiamo visto alcuni tra i più belli abiti da sposa 2022, parliamo di modelli particolari che accontentano donne di età diverse e che amano abiti esclusivi, diversi dal solito vestito da principessa o con trasparenze eccessive. Tuttavia c’è una regola di fondo l’abito per le nozze, oltre alla stagionalità si sceglie sempre in base alla propria personalità e possibilmente senza condizionamenti..

