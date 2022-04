Abiti da sposa 2023. 37 abiti Viktor&Rolf per una sposa più unica che rara

Abiti da sposa 2023 Viktor&Rolf Mariage, vestiti da sposa Alta moda primavera estate. Foto e video della migliore collezione sposa della Barcellona Bridal Week

Viktor&Rolf ha scelto Barcellona per presentare la sua prima sfilata sposa. La collezione sposa primavera estate 2023 ha sfilato durante la serata di gala dell’evento più importante al mondo della moda nunziale e comprende 37 abiti bianchi ispirati alle collezioni iconiche del brand. Ecco video e foto della sfilata.

Abiti da sposa 2023 Viktor&Rolf Mariage Video

Gli abiti da sposa Haute Couture della collezione Mariage Primavera/Estate 2023 di Victor&Rolf coniuga vestiti scultura al romanticismo. Grandi protagonisti i fiocchi segno distintivo della maison.

Dettagli floreali in organza di seta fatti realizzati tutti a mano che abbelliscono con eleganza i corpetti attillati e gli abiti con le maniche lunghe.

Tute, abiti corti, vestiti in tessuti leggeri corti davanti e lunghi dietro hanno sfilato tra gli applausi del pubblico presente.

Si tratta di abiti da sposa dove emerge lo stile Couture moderno, quindi parliamo di vestiti glamour e sofisticati destinati ad una sposa che predilige lo stile chic unconventional, ma soprattutto vuole essere unica.

Abiti da sposa 2023 Viktor&Rolf Mariage

cascate di tulle ma anche dettagli gioiello oltre al velo corto d’ispirazione anni 50 oltre i guanti lunghi in tulle, sono alcune tra le principali caratteristiche di questa linea di vestiti destinata alle spose del prossimo anno.

Cappe con cappuccio e giacche completano vestiti corti o abiti con gonne ampie. Tute da sposa bianche e completi pantaloni sono abbelliti dalla veletta corta con fiocco.

La collezione abiti da sposa primavera estate 2023 di Viktor&Rolf Mariage comprende anche abiti con velo più lungo per chi non intende rinunciare all’accessorio da sposa più classico, ma tutto sempre in linea con lo stile couture degli abiti.

Vedi anche: Abiti da sposa 2022 particolari e spettacolari