Frasi sul sorriso: 45 frasi, citazioni e aforismi :)

FRASI SUL SORRISO – Il sorriso è una delle più tipiche espressioni dell’essere umano. Quando sorridiamo inarchiamo le labbra, a volte mostrando i denti, a volte no, normalmente come manifestazione di una sensazione piacevole. Sorridere fa bene. E’ una delle prime cose che impariamo a fare quando siamo bambini, e secondo la scienza non per imitazione, ma spontaneamente. Quando nasciamo sappiamo sorridere. Certo, crescendo le cose si fanno più difficili. Ecco perché abbiamo scelto 45 frasi sul sorriso, aforismi, citazioni e versi di canzoni, per riflettere e forse sorridere.

45 Frasi sul sorriso

Le più belle frasi sul sorriso per sorridere… e riflettere.

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ho davanti a me ventiquattro ore nuove di zecca. Thich Nhat Hanh Non piangere per chi non merita il tuo sorriso. Jim Morrison Un sorriso può aggiungere un filo alla trama brevissima della vita. Laurence Sterne Non si è mai completamente vestiti senza un sorriso. Martin Charnin Si conosce un uomo dal modo in cui ride. Fëdor Dostoevskij Anche nei momenti più tristi, può sempre succedere qualcosa che ti ricordi di come si fa a sorridere. Star Trek: Deep Space Nine Il riso è segno di maturità mentre il dramma è segno di infantilismo. Mario Monicelli Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Charlie Chaplin Il sorriso dell’essere che amiamo è l’unico rimedio efficace contro il tedio. Nicolás Gómez Dávila Più gli uomini sono intelligenti, evoluti, meglio sanno ridere, anche di se stessi. Paolo Panelli

Le rughe dovrebbero solamente indicare il posto dove sono stati i sorrisi. Mark Twain

Un sorriso nel volto della prima persona incontrata al mattino è un benvenuto alla giornata che inizia. Banana Yoshimoto

Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice. Edward L. Krame Nella vita sorridi sempre, perché nessuno è così importante da toglierti il sorriso. Jim Morrison Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai le rughe. George Eliot

Un sorriso è una curva che raddrizza tutto Phyllis Diller

Io sono una che crede nel sorriso: per me ridere è una necessità salutare. Monica Vitti

Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro. William Shakespeare

Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste, c’è la tristezza di non saper sorridere. Jim Morrison

Lascia che il tuo sorriso cambi il mondo, ma non lasciare che il mondo cambi il tuo sorriso. Anonimo

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. Stephen Littleword

Fate attenzione agli uomini che non ridono, sono pericolosi. Giulio Cesare

E’ stato solo un sorriso, ed è costato poco darlo ma, come la luce del mattino, ha dissipato il buio e ha reso la giornata degna di essere vissuta. F. Scott Fitzgerald

Credo nel potere del riso e delle lacrime come antidoto all’odio e al terrore. Charlie Chaplin

Nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Lucio Battisti

A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. Thich Nhat Hanh

Ci sono persone non meritano neppure il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime. Charles Bukowski

Non piangere perché qualcosa è finita, sorridi perché è successa. Gabriel Garcia Marquez

Nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di Paradiso. Fabrizio De André

Sorridi seppure se il tuo sorriso risulta triste, poichè più triste di un sorriso triste c’è la tristezza di non essere capace di sorridere. Jim Morrison

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa

L’uomo in realtà non cerca il sorriso nel disegno della felicità, ma la felicità nella vita. Orhan Pamuk

Se mi la vita, la vita ricambia il tuo amore. A.Rubinstein

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta. Mordecai Richler

Una persona sembra più bella quando sorride. Frances Hodgson Burnett

Dieci volte al giorno devi ridere ed essere allegro: altrimenti lo stomaco, che è il padre di ogni mestizia, ti disturberà nella notte. Friedrich Nietzsche

L’uomo è fatto per essere felice così come l’uccello per volare. V.G. Korolenko

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. Victor Hugo

Un sorriso è un modo economico per migliorare il tuo aspetto. Paulo Coelho

Non possiedo nulla a parte il mio sorriso. E sono il più ricco del mondo. Alexander Vigandas

Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. Alessandro Manzoni

Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. Roberto Benigni

Il sorriso è alla bellezza, quello che il sale è alle vivande. Carlo Dossi

Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità. Joseph Addison

Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni. Nicolás Gómez Dávila

Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte, d’aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed apre per me tutte le porte della vita. Pablo Neruda

I sorrisi più autentici sono quelli che illuminano i nostri volti quando nessuno ci guarda. Minhal Mehdi

Puoi ottenere molto con un sorriso, ma puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. Al Capone

Sorridi… Domani sarà peggio. Arthur Bloch L’ipocrita è un ragazzo che va a scuola col sorriso sulle labbra. John Garland Pollard Secondo me non c’è niente di più sexy di un uomo con un sorriso smagliante! Tutti pazzi per Mary Un sorriso non ricambiato, tra due grandi potenze, può portare alla guerra e alla distruzione. Desmond Morris Un uomo può sorridere e risorridere ed essere uno scellerato. Aldous Huxley A volte penso che nel momento in cui uno ride, quello sia veramente un momento in cui si aprono le porte della percezione e l’Eternità entra in noi. Lorenzo Jovanotti Cherubini Il sorriso delle persone veramente infelici reca grandissimo dolore: pare che sorridano per gli altri. Giovan Battista Niccolini

L’importanza del sorriso. Perché sorridere fa bene?

Il sorriso è importante per la nostra salute fisica e mentale. Ci mette di buonumore, ma aiuta anche a vivere più a lungo. I vantaggi del sorriso secondo la scienza e la medicina sono davvero tanti, proviamo ad elencarne alcuni. Ad esempio contribuisce a rinforzare il sistema immunitario: chi sorride e si rilassa si ammala meno. Il sorriso poi fa bene al nostro cervello, aumenta la fiducia in noi stessi, contribuendo al nostro equilibrio psicofisico, rende più interessanti e attraenti verso gli altri e ovviamente diminuisce lo stress.

Dunque sorridere fa bene davvero per tanti motivi. Di conseguenza non solo dobbiamo cercare di sorridere ogni giorno (o almeno 10 volte al giorno, come diceva Nietzsche!), ma dovremmo anche cercare di portare il sorriso sulla bocca degli altri. Visto che, come abbiamo visto in queste frasi sul sorriso, si può sorridere da soli ma non c’è sorriso migliore di quello condiviso con gli altri.

