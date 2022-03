Disney + Serie Tv e film da vedere | marzo 2022

Disney plus catalogo marzo 2022. Film e serie televisive, ecco le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney. Date, trame e trailer.

Disney + a marzo 2022 arricchisce ulteriormente il proprio catalogo e lo fa con tante nuove uscite che vanno da film di successo al cinema alle amatissime fiction del momento. Vediamo quindi quali sono le novità che troveremo su Disney plus, quando escono e di cosa parlano.

VEDI ANCHE: DISNEY PLUS COME FUNZIONA

Film da vedere a marzo 2022 su Disney +

West side story

Titolo del premo Oscar Steven Spielberg e candidato a tantissimi premi, anche per quanto riguarda l’interpretazione degli attori. Racconta la rivalità fra giovani, ma anche gli amori tipici della loro età. Insomma, un film da vedere assolutamente disponibile, dal 2 marzo su questa piattaforma per lo streaming.

Olivia Rodrigo

Film originale in arrivo dal 25 marzo su Disney plus. Racconta come sia nato l’album di debutto della cantante Olivia Rodrigo a Los Angeles. Lungo il racconto i fan potranno scoprire come sono nate le sue canzoni di successo e gli aneddoti raccontati dalla star.

Questi gli altri film disponibili a partire dal mese di marzo per lo streaming su Disney plus:

Weeknd in famiglia , da non perdere a partire dal 9 marzo

, da non perdere a partire dal 9 marzo Birdman , commedia da vedere dall’11 marzo

, commedia da vedere dall’11 marzo Revenant – Redivivo , genere avventura in arrivo il 18 marzo

, genere avventura in arrivo il 18 marzo Un’altra scatenata dozzina, titolo comico disponibile dal 18 marzo per lo streaming

titolo comico disponibile dal 18 marzo per lo streaming Universi paralleli , dal 23 marzo su questa piattaforma

, dal 23 marzo su questa piattaforma L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, film di animazione disponibile dal 25 marzo

VEDI ANCHE: FILM DA VEDERE SU DISNEY +

Che serie Tv ci sono su Disney Plus a marzo?

Sidney to the Max

La terza stagione di questa serie con protagonista Sidney un’adolescente che cerca di realizzare il suo sogno ed entrare nel mondo della musica. Se non vedere l’ora di vederla, la data da segnare in calendario è quelle del 16 marzo, ovvero da quando sarà disponibile su Disney plus.

Moon Knight

La serie statunitense Marvel, basato sull’omonimo e amatissimo personaggio. La miniserie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe, come avviene per gli altri titoli dello stesso franchise. Prima stagione disponibile dal 30 marzo.

Disney plus cosa vedere, altre uscite

Se invece cercate altre fiction, diverse da quelle citate fin qui, occhio questi titoli disponibili a marzo in Disney plus:

Star , Prima stagione disponibile dal 2 marzo

, Prima stagione disponibile dal 2 marzo Better Things , la terza stagione da non perdere a partire dal 2 marzo

, la terza stagione da non perdere a partire dal 2 marzo The Great North, con la seconda stagione in catalogo dal 9 marzo

con la seconda stagione in catalogo dal 9 marzo 911, Lone Star , terza stagione disponibile dal 9 marzo

, terza stagione disponibile dal 9 marzo Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, quarta stagione su Disney dal 23 marzo.

Questi film e telefilm in arrivo a marzo 2022 sulla piattaforma di Disney Plus. Arriverà invece a maggio 2022 l’attesissima serie tv How I met your father, per cui bisognerà ancora attendere. Tuttavia ingannare l’attesa sarà estremamente facile, visto che il catalogo Disney + è più ricco che mai come abbiamo visto.

Photo: Credits Disney

VEDI ANCHE: