Amazon prime video 2022 film e serie da vedere

Amazon prime video catalogo film e serie del 2022. Ecco quali sono gli show e i titoli amazon original da non perdere e quando escono.

Amazon prime video, nel 2022 sono in arrivo tantissimi film, serie e show originali sulla piattaforma streaming di Amazon. Il nuovo anno inizia quindi all’insegna di un catalogo arricchito da godersi comodamente dalla poltrona di casa. Vediamo quali sono le novità da non perdere e le anticipazioni sulle serie Tv e nuovi film

Amazon prime video film nuovi 2022

Laura Pausini Untitled Project

La famosa cantante italiana Laura Pausini è la protagonista di questo titolo amazon original. Per la prima volta la pop star si cimenta in un film che ruota attorno a lei e alla sua straordinaria carriera.

The tender bar

Titolo che racconta la vita di un ragazzo che cresce nel bar gestito dalla zio Charlie, la figura paterna che gli resta dopo la perdita del padre. Col passare del tempo il ragazzo insegue i suoi sogni, tenendo sempre un piede nel bar dello zio. Film Amazon original, diretto da George Clooney, disponibile dal 7 gennaio.

I want you back

Movie particolare, con i protagonisti lasciati entrambi che le escogitano tutte per far lasciare gli ex e tornare alla vita precedente. Disponibile su prime video dall’11 febbraio. Ma ci sono anche altri titoli da non perdere e in uscita a breve su prime video, ovvero:

Hotel Transilvania, uno scambio mostruoso , film originale che parla del terrificante Dracula, disponibile dal 14 gennaio.

, film originale che parla del terrificante Dracula, disponibile dal 14 gennaio. Your Christmas or mine, che parla di una coppia che passerà il Natale separatamente per un disguido: ognuno a casa dell’altro.

che parla di una coppia che passerà il Natale separatamente per un disguido: ognuno a casa dell’altro. Rooney, film sull’omonimo attaccante di calcio inglese.

film sull’omonimo attaccante di calcio inglese. Arsene Wnger: invincible, racconta la storia di uno dei manager di calcio più importanti in UK.

racconta la storia di uno dei manager di calcio più importanti in UK. KSI, documentario esclusivo di 90 minuti.

Serie Tv da vedere su Amazon prima nel 2022

The bad Guy

Telefilm che unisce i generi dark comedy e crime. La trama racconta la storia del PM siciliano Nico Scotellaro, che per tutta la vita ha lottato contro la mafia, ma di colpo viene accusato di essere un mafioso. Per questo decide di vendicarsi a modo suo.

The Legend of Vox Machina

Serie animata di avventure fantasy per adulti, che segue le vicende di una banda di disadattati che dovrà trovare una soluzione ai propri vizi e ai debiti che ne sono scaturiti. Un titolo da non perdere a partire dal 28 gennaio su Prime video.

With love

E’ una commedia romantica in 5 episodi della durata di un’ora. I protagonisti sono alla ricerca dell’amore e del loro posto del mondo. Ogni episodio è ambientato in una festività diversa dell’anno. Una serie amazon original disponibile per lo streaming dall’11 febbraio 2022.

Show e altre serie in uscita su Amazon Prime video

Se questi titoli non bastano a saziare la vostra voglia di telefilm o show esclusivi, non preoccupatevi, Amazon ha in serbo per voi anche:

LOL 2 , la seconda stagione dello show con protagonisti i comici.

, la seconda stagione dello show con protagonisti i comici. Monterossi , thriller investigativo in uscita il 17 gennaio.

, thriller investigativo in uscita il 17 gennaio. Bang bang baby, crime drama ambientato a Milano a fine anni 80.

crime drama ambientato a Milano a fine anni 80. As we see it , con 8 episodi disponibili dal 21 gennaio.

, con 8 episodi disponibili dal 21 gennaio. Reacher , serie amazon original disponibile dal 4 febbraio.

, serie amazon original disponibile dal 4 febbraio. Prisma, drama italiano da non perdere.

drama italiano da non perdere. The Lord of the ring, l’attesissima serie sul Signore degli anelli che arriverà il 2 settembre 2022 su prime video.

l’attesissima serie sul Signore degli anelli che arriverà il 2 settembre 2022 su prime video. Chloe , che racconta la vita incantata della protagonista.

, che racconta la vita incantata della protagonista. Star Trek: Picard , la seconda stagione in arrivo ad inizio 2022.

, la seconda stagione in arrivo ad inizio 2022. Diabolical, serie antologica animata.

Come visto ce n’è davvero per tutti i gusti su Amazon prime video fra film e serie in uscita nel 2022. Già da gennaio potete scegliere ciò che più vi interessa fra i tanti generi proposti, inclusi gli show. Nei prossimi mesi poi arriveranno numerose altre novità amazon original.

