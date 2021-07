Amazon Prime video il film su Laura Pausini la regina del pop italiano.

Amazon Studios ha annunciato che il film biografico sulla cantante Laura Pausini sarà disponibile dal 2022 in esclusiva sulla piattaforma streaming e visibile in 240 paesi. Ecco come nasce il nuovo film di Amazon dedicato alla Pausini.

Ha venduto più di 70 Milioni di album, è reduce dalla recente vittoria del Golden Globe per la Miglior Canzone Originale per “Io sì”. Laura Pausini è senza alcun dubbio una delle cantanti italiane più apprezzate al mondo e che non ha bisogno di presentazioni. A breve sarà la protagonista di un film la cui trama è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La regia sarà sempre curata da Cotroneo, considerato una delle più prestigiose firme del cinema italiano.

Come nasce il film di Laura Pasini

L’idea è della cantante italiana che da tempo voleva realizzare un nuovo progetto. “Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie Poi, a febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema. ” Ha dichiarato La Pausini.



Ovviamente di fronte a tanto talento Amazon Studios non ha perso l’occasione quindi il prossimo anno gli abbonati potranno vedere Laura Pausini che si racconta, la sua storia svelerà al pubblico la vera anima dell’artista italiana.

Il fil su laura Pasini verrà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy che fa capo al Gruppo Banijay, ed è la prima società di produzione televisiva in Italia.

