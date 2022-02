Amazon prime video febbraio 2022 | nuovi film e serie da vedere

Amazon prime video novità catalogo. Film, serie e show originali in arrivo a febbraio 2022 su prime video. Trame, calendario nuove uscite e curiosità.

Amazon prime video, a febbraio 2022 avrete l’imbarazzo delle scelta fra film attesissimi, serie e show amazon original. Il catalogo di questa piattaforma streaming infatti si arricchisce di numerosi titoli, che spaziano dall’avventura allo spettacolo. Ecco allora quali sono film e telefilm in arrivo su prime video, di cosa parlano e quando escono.

VEDI ANCHE: MEGLIO NETFLIX O AMAZON PRIME VIDEO? PREZZI

Film in uscita su prime video a febbraio 2022

Flashback

Film Amazon original, che segue le vicende di un’avvocato egocentrico, che incontra un tassista capace di viaggiare nel tempo. La donna finisce così nella rivoluzione francese e per interrompere i continui passaggi nella storia, dovrà capire qual è il suo reale ruolo nella società. Titolo da vedere a partire dal 4 febbraio.

Ti odio, anzi no ti amo!

Film in uscita su prime video non a caso il 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino. Tratta le vicende amorose dell’omonimo romanzo best-seller di Sally Thorne: una giovane donna è in guerra con la sua nemesi sul posto di lavoro, Joshua. Ma ben presto la loro competizione finirà con il creare attrazione.

VEDI ANCHE: FILM ROMANTICI SU AMAZON PRIME VIDEO

Se invece siete alla ricerca di altri generi, non preoccupatevi la scelta nel catalogo amazon è ampia e comprende:

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, film amazon exclusive disponibile per lo streaming dal 2 febbraio.

film amazon exclusive disponibile per lo streaming dal 2 febbraio. L’assistente delle star , dal 9 febbraio su prime video

, dal 9 febbraio su prime video I want you back , in catalogo dall’11 febbraio.

, in catalogo dall’11 febbraio. Rooney, il film su uno dei calciatori più famosi d’Inghilterra disponibile dall’11 febbraio.

il film su uno dei calciatori più famosi d’Inghilterra disponibile dall’11 febbraio. Benvenuti in casa Esposito , commedia da vedere a partire dal 13 febbraio.

, commedia da vedere a partire dal 13 febbraio. Io rimango qui, disponibile dal 14 febbraio per lo streaming.

disponibile dal 14 febbraio per lo streaming. Dangerous, dal 21 febbraio 2022 su prime video.

dal 21 febbraio 2022 su prime video. The Photograph, film documentario in uscita il 28 febbraio.

Show e serie Tv da vedere su amazon a febbraio

Reacher

Questa fiction è incentrata sulle vicende dell’investigatore e veterano della polizia Jack Reacher. Si tratta di un personaggio atipico, visto che è un vagabondo e ben presto viene accusato ingiustamente di un omicidio. Ma farà di tutto e di più per dimostrare che si tratta di un terribile errore. Disponibile per lo streaming dal 4 febbraio sull’App di prime video.

The Marvelous Mrs. Maisel

La quarta stagione dell’esilarante serie televisiva, si potrà vedere dal 18 febbraio in esclusiva su Prime Video. L’ambientazione è quella del 1960, in cui la protagonista Midge trova il modo di esprimere tutta la sua creatività di artista. Tuttavia l’impegno che mette nella sua arte gli crea non pochi problemi con famiglia e amici.

Lol chi ride è fuori 2

E’ lo show originale con protagonisti i comici che si sfidano a trattenere le risate. Dopo il successo della prima stagione, arriva la seconda, con tanti personaggi dello spettacolo convolti, da Virginia Raffaele a Maccio Capatonda e tanti altri, fra risate e divertimento. Le prime 4 puntate della nuova stagione sono disponibili su prime video dal 24 febbraio, le restanti tre dal 3 marzo.

VEDI ANCHE: AMAZON PRIME VIDEO 2022 FILM E SERIE DA VEDERE

Novità su prime video a febbraio 2022

Ma le fiction disponibili da febbraio su Amazon non finiscono qui, ecco tutte le altre da non perdere:

Real Madrid: la leggenda bianca , docuserie sui personaggi che hanno fatto parte del grande club di calcio spagnolo, disponibile dall’11 febbraio.

, docuserie sui personaggi che hanno fatto parte del grande club di calcio spagnolo, disponibile dall’11 febbraio. With love , commedia romantica con diversi episodi, in catalogo dall’11 febbraio.

, commedia romantica con diversi episodi, in catalogo dall’11 febbraio. Criminal Minds Behavior, la prima stagione disponibile dal 7 febbraio

la prima stagione disponibile dal 7 febbraio Criminal Mind Borders , le 2 stagioni su Amazon dal 7 febbraio

, le 2 stagioni su Amazon dal 7 febbraio Bleach, ottava e nona stagione da vedere dal 25 febbraio.

Queste tutte le novità in arrivo a febbraio 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon. Che voi siate appassionati di film oppure di show e serie Tv, il materiale per divertivi non manca proprio.

VEDI ANCHE: