I migliori film e serie Disney + da vedere a giugno 2022

Disney +, 14 nuovi film e serie Tv da vedere in streaming a giugno 2022. Quali sono i titoli in arrivo su Disney plus, di cosa parlano e quando escono.

Disney plus nuove uscite giugno 2022. Il catalogo Disney + durante questo mese si arricchisce di film e serie televisive originali. In alcuni casi si tratta di esclusive, in altri di titoli presenti per la prima volta su questa piattaforma streaming. Ecco allora quali sono i migliori che potrete godervi dal mese di giugno, con tanto di trame e trailer.

3 film i un uscita a giugno 2022 su Disney

Se cercate un film che vi sorprenda, ecco l’elenco dei nuovi in arrivo a giugno 2022 in streaming su Disney +:

Hollywood Stargirl , sequel del film Disney + del 2020, dove la voce di una giovane riesce ad incantare tutti, in catalogo dal 3 giugno.

, sequel del film Disney + del 2020, dove la voce di una giovane riesce ad incantare tutti, in catalogo dal 3 giugno. Fire Island, titolo originale e commedia romantica targata Searchlight Pictures, che potete guardare in streaming dal 17 giugno.

titolo originale e commedia romantica targata Searchlight Pictures, che potete guardare in streaming dal 17 giugno. Rise – La vera storia di Antetokounmpo, film originale Disney + che racconta la storia di un giovane poi diventato un campione dell’NBA americano, disponibile dal 24 giugno.

Film da vedere assolutamente (2000 / 2022). Lista dei 200 migliori

11 serie Tv da vedere a giugno su Disney plus

Su Disney c’è pane per i vostri denti, anche se siete dei serie tv addicted. Ecco i titoli in uscita a giugno 2022:

The Orville: New Horizons, la serie futuristica ambientata fra 400 anni nell’universo. Chi ama il genere può guardare il titolo dal 2 giugno su Disney.

la serie futuristica ambientata fra 400 anni nell’universo. Chi ama il genere può guardare il titolo dal 2 giugno su Disney. Ms. Marvel , la serie originale sui personaggi con i superpoteri disponibile dall’8 giugno.

, la serie originale sui personaggi con i superpoteri disponibile dall’8 giugno. Big Sky , dall’8 giugno arrivano i restanti nuovi episodi della seconda stagione della serie tv thriller poliziesca.

, dall’8 giugno arrivano i restanti nuovi episodi della seconda stagione della serie tv thriller poliziesca. Love Victor , la terza stagione della serie con protagonista il giovane Victor, chiamato a decidere cosa fare della sua vita dopo la scuola. Disponibile per lo streaming dal 15 giugno.

, la terza stagione della serie con protagonista il giovane Victor, chiamato a decidere cosa fare della sua vita dopo la scuola. Disponibile per lo streaming dal 15 giugno. Snowfall , con l’intera quinta stagione in streaming dal 15 giugno

, con l’intera quinta stagione in streaming dal 15 giugno Have you seen this man? Docuserie da vedere a partire dal 22 giugno.

Docuserie da vedere a partire dal 22 giugno. Only Murders in the building , una serie originale, con la seconda stagione disponibili solo su Disney dal 28 giugno.

, una serie originale, con la seconda stagione disponibili solo su Disney dal 28 giugno. Atlanta, arriva la terza stagione di questo telefilm in cui i 4 protagonisti devono adattarsi alla popolarità a cui avevano tanto aspirato. Dal 29 giugno in streaming.

arriva la terza stagione di questo telefilm in cui i 4 protagonisti devono adattarsi alla popolarità a cui avevano tanto aspirato. Dal 29 giugno in streaming. Baymax! , la serie animata e divertente torna in streaming con i nuovi episodi dal 29 giugno su Disney plus.

, la serie animata e divertente torna in streaming con i nuovi episodi dal 29 giugno su Disney plus. Making History, che potete guardare a partire dal 29 giugno.

che potete guardare a partire dal 29 giugno. Black-Ish, con l’ottava stagione completa presente nel catalogo dal 29 giugno.

Cosa si può vedere a giugno 2022 con Disney plus?

Abbiamo visto i nuovi film e le serie televisive che arrivano a giugno 2022 nel catalogo Disney. Ma per gli appassionati di streaming e titoli firmati Marvel le sorprese non finiscono qui.

Infatti, dal 29 giugno si potranno vedere in streaming anche le mitiche Serie live action Marvel. Quali sono i titoli Marvel disponibili su Disney plus da questa data? Sono 6 in totale:

Daredevil

Jessica Jones

Iron First

Punisher

Luke Cage

Defenders.

Di certo fra questi ci sarà anche il vostro eroe preferito. Quindi preparatevi a vivere le grandi emozioni tipiche dei film di azione. Ma forse preferite altri titoli? Nessun problema, in questo caso la scelta è fra quelli che abbiamo visto in precedenza ed è molto ampia. Vi basterà aprire l’app Disney, disponibile per gli abbonati, per rendervene conto.

