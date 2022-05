8 film e 9 serie da vedere su Amazon prime video a giugno 2022

Amazon prime video novità di giugno 2022. 17 film e serie tv in uscita nel catalogo di giugno su prime video. Elenco titoli da vedere, trailer e date uscita.

Film e Serie Tv da vedere su Amazon prime video a giugno 2022. Come accade mensilmente sulla piattaforma streaming di prime video sono in arrivo tanti nuovi titoli imperdibili da guardare, per gli appassionati di film e telefilm. Vediamo quali sono, di cosa parlano e le date di uscita.

8 film in uscita a giugno 2022 su prime video

Ecco i film imperdibili in uscita su Amazon a giugno, da vedere con telecomando e pop corn alla mano:

Con chi viaggi , film italiano che racconta di un viaggio auto di 4 sconosciuti con parecchi sorprese. Dal 6 giugno su prime video.

, film italiano che racconta di un viaggio auto di 4 sconosciuti con parecchi sorprese. Dal 6 giugno su prime video. Intreccio di destini , in uscita l’8 giugno

, in uscita l’8 giugno The Contractor, film thriller d’azione, originale e in esclusiva. Non potete perderlo se amate il genere, dal 15 giugno in poi

film thriller d’azione, originale e in esclusiva. Non potete perderlo se amate il genere, dal 15 giugno in poi Copshop, titolo genere azione disponibile dal 20 giugno su prime video

titolo genere azione disponibile dal 20 giugno su prime video My Fake boyfriend , disponibile nel catalogo Amazon dal 24 giugno

, disponibile nel catalogo Amazon dal 24 giugno Ghiaccio, da guardare in streaming dal 26 giugno

da guardare in streaming dal 26 giugno My Hero Academia: World Heroe’s Mission, in catalogo dal 26 giugno

in catalogo dal 26 giugno La famiglia Addams 2, la famiglia più bizzarra e famosa dello schermo torna su prime video con il secondo atto dal 28 giugno in poi.

9 Serie Tv da vedere su Amazon prime video a giugno 2022

Per chi invece ama i telefilm a puntate o gli show originali, anche in questo caso Amazon propone tante novità a giugno 2022. In particolare:

Naruto , il famoso anime con la terza stagione disponibile dal primo giugno e la quarta dal 26 del mese

, il famoso anime con la terza stagione disponibile dal primo giugno e la quarta dal 26 del mese The Boys , la terza stagione in uscita a partire dal 3 giugno

, la terza stagione in uscita a partire dal 3 giugno Fairfax , seconda stagione disponibile dal 10 giugno nel catalogo prime video

, seconda stagione disponibile dal 10 giugno nel catalogo prime video L’estate nei tuoi occhi, nuova serie Tv da vedere dal 17 giugno

nuova serie Tv da vedere dal 17 giugno World of Winx , in uscita il 17 giugno con la prima stagione (episodi da numero 14 al 26)

, in uscita il 17 giugno con la prima stagione (episodi da numero 14 al 26) Chloe – Le maschere della verità, serie in 6 episodi ambientata in Inghilterra dai risvolti imprevedibili. Da vedere a partire dal 24 giugno

serie in 6 episodi ambientata in Inghilterra dai risvolti imprevedibili. Da vedere a partire dal 24 giugno The One That Got Away, su prime video dal 24 giugno

su prime video dal 24 giugno Bleach , con la 15° stagione da guardare a partire dal 25 giugno

, con la 15° stagione da guardare a partire dal 25 giugno Shn Getter Robo vs Neo getter Robo, serie animata in catalogo dal 30 giugno.

Come visto c’è parecchia carne al fuoco, nei 17 fra film e serie Tv in uscita nel catalogo Amazon prime video di giugno 2022. Ma oltre ai titoli che vi abbiamo elencato, trovate un vastissimo catalogo di proposte imperdibili.

Un esempio è la Serie Tv di successo intitolata “Bang Bang Baby“, di cui l’uscita della seconda parte degli episodi era inizialmente prevista in catalogo il 19 maggio. Invece, come comunicato da Amazon sarà disponibile dal 31 maggio 2022. Quindi a giugno potrete vedere anche questi episodi se siete fra i tanti che non vedono l’ora di sapere come va a finire. Se non avete visto la prima parte vi consigliamo di recuperarla, ne vale davvero la pena.

