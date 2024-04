Seconda stagione di Outer Range in streaming su prime. Quando inizia la serie televisiva misteriosa, cast e trama dei nuovi episodi.

Outer Range 2 è una delle serie Amazon più attese in arrivo a maggio 2024. Il protagonista è Royal Abbott, proprietario di un ranch che lotta per difendere terra e famiglia da voragini oscure presenti in Wyoming. In questa stagione però le difficoltà aumentano. Ecco cosa c’è da sapere sulla nuova season: date, episodi, anticipazioni e chi sono gli attori.

Outer Range season 2 in streaming quando

La temporada 2 della fiction è disponibile in streaming su prime video dal 16 maggio 2024. A partire da questa data sono rilasciati 7 episodi da vedere per tutti gli abbonati Amazon. All’interno di queste puntate la serie di fantascienza assumerà contorni ancora più inquietanti e inattesi per i protagonisti. Ne parliamo in modo più approfondito qui di seguito.

Trama e anticipazioni Outer Range 2a serie

Le nuove puntate spingono i personaggi della fiction ancora più in basso. Il mistero che circonda il ranch diventa sempre più ingestibile, con Royal e sua moglie che fanno di tutto per tenere unita la famiglia dopo la scomparsa della nipote.

Tuttavia le minacce per l’attività degli Abbott nel selvaggio Wyoming continuano ad aumentare e la voragine ricca di misteri diventa un vero e proprio incubo per tutti. Sulla base di queste premesse la famiglia sarà scossa alle proprie fondamenta e rischierà l’implosione.

Cast completo Outer Range 2

Ecco tutti i nomi di attori e attrici protagonisti di questa serie original:

Josh Brolin (candidato agli Oscar per Dune 2) nei panni di Royal Abbott

(candidato agli Oscar per Dune 2) nei panni di Royal Abbott Imogen Poots, Autumn nella serie

Autumn nella serie Tamara Podemski, ovvero lo sceriffo Joy

ovvero lo sceriffo Joy Lili Taylor, che interpreta Cecilia, la mogli di Royal

che interpreta Cecilia, la mogli di Royal Lewis Pullman, il personaggio di Rhett Abbott

il personaggio di Rhett Abbott Noah Ried, ossia Billy Tillerson

ossia Billy Tillerson Tom Pelphrey, che interpreta Perry Abbott

che interpreta Perry Abbott Shaun Sipos, nella serie il personaggio di Luke Tillerson

nella serie il personaggio di Luke Tillerson Isabel Arraiza, nei panni di Isabel Arraiza

nei panni di Isabel Arraiza Olive Abercrombie, ovvero Amy Abbott

ovvero Amy Abbott Will Patton, alias Wayne Tillerson

alias Wayne Tillerson Morning Star Angeline , nei panni di Martha Hawk

, nei panni di Martha Hawk Matthew Maher , Deputy Matt nella serie

, Deputy Matt nella serie Matt Lauria, che interpreta Trevor Tillerson

Outer Range 2 dove è stato girato

Le riprese della nuova stagione sono state effettuato da marzo a luglio 2023 nella location di Albuquerque, in Nuovo Messico. Luogo bellissimo e al tempo stesso selvaggio, che alcuni ricorderanno per altre serie di successo come Breaking Bad, Better Call Saul e altre ancora.

In sintesi, la stagione 2 di questa fiction, a metà fra fantascienza e western, esce dal 16 maggio 2024 su prime video. I nuovi episodi con trame sempre più avvincenti si possono guardare sull’app di Amazon riservata agli abbonati.

