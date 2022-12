Sanremo 2023 cantanti e canzoni in gara

Festival di Sanremo 2023 cantanti. Chi sono i partecipanti e quali sono le canzoni in gara. Ecco quando inizia il festival della canzone italiana.

Sanremo 2023, la nuova edizione del festival della musica italiana prende forma con la comunicazione della lista dei cantanti big in gara. Ad annunciare chi sono è Amadeus, presentatore e direttore artistico per il terzo anno consecutivo.

Ma quali sono le canzoni e cantanti che partecipano al Festival di Sanremo 2023? Vediamolo qui di seguito, in base alle ultime notizie, per poi passare a tutto quello che c’è da sapere sulla kermesse: quando inizia, quanto dura e non solo.

*articolo in aggiornamento

Cantanti e canzoni Sanremo 2023, lista

Al momento Amadeus non ha ancora comunicato l’elenco ufficiale dei cantanti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma quando si sanno i big di Sanremo 2023? Domenica 4 dicembre 2022, in questa data il direttore artistico dirà i nomi degli musicisti che parteciperanno, durante l’edizione delle 13:30 del TG1.

Intanto però, in attesa di questa comunicazione, sappiamo che saranno 22 i cantanti in gara. Al riguardo circolano già molti nomi che con ogni probabilità si esibiranno sul palco dell’Ariston. A partire dal duetto Emma Marrone e Alessandra Amoroso, entrambe spesso presenti fra canzoni italiane del momento, ma che questa volta potrebbero lanciare una nuova hit direttamente durante il festival. Un’altra cantante donna che potrebbe prendere parte al festival è Annalisa.

Probabile anche la presenza di un altro big della musica italiana, vale a dire Marco Mengoni. Poi ecco i Boomdabash, Paola e Chiara e Francesca Michielin. Questi tutti gli altri cantanti papabili: Nek in coppia con Francesco Renga, Tananai, Elodie, Ditonellapiaga, Levante, Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino. Ma attenzione anche ad alcuni cantanti rap: Lazza e Madame su tutti.

Insomma tanti i concorrenti del Festival 2023. Non resta che attendere la lista ufficiale per sapere con esattezza chi partecipa e quali sono i titoli delle canzoni in gara a Sanremo.

Quando comincia e finisce Sanremo 2023

La 73° edizione del Festival di Sanremo inizia martedì 7 febbraio e finisce sabato 11 febbraio 2023. Lo show musicale, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, durerà per 5 giorni, per altrettante prime serate trasmesse gratis e in esclusiva su Rai 1.

Durante queste giornate i cantanti si esibiranno uno dopo l’altro proponendo le loro canzoni originali. E ogni sera verrà stilata una classifica provvisoria, che si aggiornerà giorno per giorno con le votazioni della giuria degli esperti e del pubblico a casa. Solo l’ultima sera, quella dell’11 febbraio si conoscerà il cantante o il gruppo vincitore del festival di Sanremo 2023.

Oltre ai cantanti in gara, ci saranno ovviamente anche i superospiti ad animare lo show, appartenenti non solo nel mondo della musica, ma anche di quello dello spettacolo. Senza dimenticare Sanremo giovani, che premierà i cantanti emergenti fra le nuove proposte.

Chi ha vinto Sanremo 2022

L’ultima edizione del festival di Sanremo è stata vinta dal duetto Mahmood e Blanco con la canzone intitolata “Brividi“. Il brano, dopo aver vinto la scorsa edizione del festival della musica italiana è diventato un successo, che ha permesso ai due cantanti di stare per diversi mesi in testa alla classifica delle canzoni del momento.

Come accade ogni anno poi sono tantissimi i singoli usciti da Sanremo che sono fra i più ascoltati in radio, su Youtube e su Spotify. Per questo anche solo partecipare a questo evento musicale è garanzia di un discreto successo per i musicisti.

Abbiamo visto chi sono i cantanti a Sanremo 2023. Anche quest’anno la gara per la vittoria finale si preannuncia ricca di emozioni e canzoni bellissime da ascoltare. Ma solo una vincerà questa nuova edizione e noi non vediamo l’ora di sapere quale sarà.