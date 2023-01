Canzoni di Anna Oxa, le dieci di maggiore successo. Ecco la compilation musicale con le hit di Anna Oxa, cantante con 45 anni di attività artistica alle spalle.

Anna Oxa, una delle cantanti donne italiane più versatili in assoluto, vanta numerose canzoni di successo e una lunghissima attività artistica. Pugliese, nata a Bari da una famiglia di origine albanese, ha sempre mantenuto una fortissima radice con le proprie radici. Il suo stesso nome d’arte, Oxa, è una italianizzazione di quello che è il suo nome di battesimo: Hoxha. Voce potente, aggressiva, ma capace di sfumature di grande intimità, la Oxa ha dato voce ad almeno 150 canzoni prestandosi a tutti i migliori autori italiani.

Queste le sue dieci canzoni di maggiore successo in un repertorio estremamente ampio e sfaccettato.

10. Un’emozione da poco

La Oxa approda giovanissima a Sanremo con l’incoscienza di chi vuole farsi notare e non ha nulla da perdere. A notarla quando non ha nemmeno 17 anni e partecipa a una serie di esibizioni per voci nuove, è niente meno che Ivano Fossati che scrive per lei questa canzone aggressiva, molto rock e potente ma con un delizioso arrangiamento orchestrale perfetto per il festival. Lei si presenta truccata pesantemente, vestita da uomo e (nella serata finale) con il tubo di una doccia al collo a mo’ di cravatta. La sua esibizione non passa inosservata. E Anna Oxa scopre di poter fare non solo musica, ma anche tendenza giocando a una versione italiana del punk.

A 17 anni Anna Oxa spiazza tutti a Sanremo

9. Fatelo con me

Se “Un’emozione da poco” era il biglietto da visita di una cantante che voleva imporsi e stupire, il seguito è affidato a un brano molto bizzarro, scritto anche questo da Fossati. L’autore, all’epoca legato sentimentalmente a Mia Martini, vantava una produzione industriale di canzoni assolutamente straordinarie. “Fatelo con me” è una provocazione basata ovviamente su un doppio senso estremamente facile e ardito. Si parla di nylon, di rasoi, di senso del pudore da gettare. La ragazzina gioca con grande capacità con le telecamere dimostrando di sapere come si sta al centro della scena.

“Fatelo con me” proposta a Stryx, RAI di fine anni ‘70

8. Non scendo

Nella seconda fase della sua carriera, reduce dal primo esplosivo successo, Anna Oxa si diverte a esplorare atmosfere mediterranee e ritmi meno tradizionali. Dalla collaborazione con Avogadro nasce “Non scendo”, una canzone sinuosa, reggae estremamente estiva e ruffiana nata apposta per farsi ascoltare dalle radio libere che in quel periodo imperversavano e decidevano insieme a Festivalbar e juke box il successo di una canzone. Una delle prime e più evidenti trasformazioni in una carriera camaleontica.

Un reggae e molta teatralità in Non Scendo

7. Donna con te

Presentata a Sanremo insieme ai Kaoma – quelli della Lambada – “Donna con te” è un brano che ricalca l’anima più femminile e sensuale della Oxa. Curiosamente la canzone era stata scritta da Patty Pravo: che all’ultimo momento decide di non cantarla perché “troppo spinta”. Il testo (di Danilo Amerio) in effetti è esplicito: “Le tue mani su di me hanno già forzato la mia serratura…”. Ma la cantante pugliese lo interpreta in modo sfumato e garbato. Brano di grande efficacia radiofonica che registra il quarto posto a Sanremo e resta uno dei suoi successi commerciali più gratificanti.

Cantante e conduttrice, sempre a suo agio davanti alle telecamere

6. Quando nasce un amore

Nel corso di una delle sue tante trasformazioni, Anna Oxa spiazza completamente il suo pubblico con una canzone eterea, delicata, meno ‘gridata’ rispetto a quello che è il suo repertorio più aggressivo. Anche qui a lasciare il segno è, come Fossati, un autore genovese, Piero Cassano. Il tastierista fondatore dei Matia Bazar che per lei confeziona un brano estremamente raffinato, costruito apposta per la sua notevole estensione vocale. Tra un acuto e un passaggio soffuso la canzone si chiude con un sussurro… settimo posto al suo sesto festival di Sanremo.

L’esibizione di “Quando nasce un amore” a Sanremo 1988

5. Tutti i brividi del mondo

Uno dei periodi più belli e fortunati della lunga carriera di Anna Oxa è quello che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 la porta a una lunghissima collaborazione con i New Trolls (genovesi anche loro). Anna si innamora del batterista della band, Gianni Belleno, da cui avrà due figli. Ma da questa relazione fortunatissima nasce un album estremamente intenso. Curiosamente in quel disco convivono brani scritti dal suo primo marito Franco Ciani e tutta la produzione di Belleno e Vittorio De Scalzi, tastierista della band recentemente scomparso. Gran disco… nel quale spiccano “Più su” e in particolare “Tutti i brividi del mondo” in cui il raffinatissimo arrangiamento dei New Trolls regala una dimensione del tutto inedita anche alla Oxa. Il tour con i New Trolls fu uno degli eventi di maggiore successo di quell’anno.

Anna Oxa con i New Trolls in una versione live

4. Senza Pietà

Evidentemente non è un caso. Tra Genova e Anna Oxa c’è davvero un rapporto speciale. Anche questa canzone che le porta la seconda vittoria a Sanremo (era il 1999) viene scritto da un prolifico autore genovese, Claudio Guidetti (sue “L’Aurora” e “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti. Il brano si presenta da outsider al Festival di Sanremo… e sbanca lasciandosi alle spalle il favoritissimo Al Bano e Antonella Ruggiero, seconda con la deliziosa “Non ti dimentico”. Anna si presenta con un look controverso che farà notizia e desterà anche qualche polemica. Ma sul palco, ancora una volta, riuscirà a conquistare la scena ritagliandosi una interpretazione convincente e di grande efficacia.

La clip ufficiale di Senza Pietà, era il 1999

La proclamazione della vittoria di Anna Oxa

3. A Lei

Nel 1985 la carriera di Anna Oxa affronta una svolta decisamente importante, la prima di una serie di evoluzioni significative. La cantante chiede un brano a Roberto Vecchioni per la sua quarta presenza a Sanremo. Il cantautore milanese, reduce da un enorme successo con “Il grande sogno” e lo splendido e ottimista “Bei Tempi” le regala una delle sue canzoni più delicate. “A lei”, un po’ come “Quello che le donne non dicono” di Enrico Ruggeri, altro enorme successo sanremese, è un manifesto dedicato alla donna capace di esaltare le qualità del suo uomo anche nei suoi momenti più bui. In un chiaro scuro la relazione tra uomo e donna viene analizzata da un punto di visto delicatissimo. Quello dell’ “altra donna”.

A Lei, scritto per Anna Oxa da Roberto Vecchioni

2. É tutto un attimo

Pochi sanno che dietro l’arrangiamento molto lirico di questo brano c’è la mano di Umberto Smaila. Canzone straordinaria, scritta da Ciani e Lavezzi con un testo che è una dichiarazione d’amore per il pubblico: “La mia vita è questa qua, un’altra dentro non ci sta la mia vita siete voi”. Il testo fotografa alcune immagine tratte da una donna che vive tra un treno, un bus e un albergo la sua vita da girovaga in tournee. Canzone intensissima in cui l’esplosività di Anna non fa sconti. I suoi acuti nella seconda parte della canzone mettono in ombra persino fiati e tastiere.

Nude Look per Anna Oxa a Sanremo. Accanto a lei come corista la splendida Aida Cooper

1. Ti lascerò

Questo resta uno dei più grandi successi in assoluto di Anna Oxa che nel 1989, prima di quella che sarà la lunga relazione artistica e personale con i New Trolls, si fa confezionare una canzone d’amore perfetta. Bardotti, Fasano e il marito Franco Cioni scrivono un duetto che in realtà è sorretto dalla massiccia capacità interpretativa di Fausto Leali, in quel periodo protagonista di un clamoroso rilancio artistico. Anna Oxa, che vezzosamente entra in scena come un ospite di rilievo a metà canzone, è il contrasto più esplosivo e imprevedibile con la voce soul di Leali. Il brano è un successo commerciale, discografico e radiofonico impressionante.

Anna Oxa e Fausto Leali eseguono il brano che vince il Festival del 1989

Anna Oxa festeggia i suoi 45 anni di carriera sul palco dove tutto è nato, quello di Sanremo 2023. Una ottima occasione per ricordare le sue dieci canzoni più belle in un repertorio estremamente vasto e molto vario che l’ha vista cambiare in più occasioni e in modo decisamente radicale.