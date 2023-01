Sanremo 2023: scaletta dei cantanti dalla prima alla quinta serata. Chi si esibisce ogni sera e che ospiti ci sono al Festival di Sanremo.

Sanremo 2023, i nomi dei cantanti in gara li conosciamo già, così come i titoli delle canzoni. Quello che invece ancora non è stato comunicato dal direttore artistico Amadeus al momento è l’ordine delle esibizioni. Probabilmente sarà svelato solo a poche ore dall’inizio del Festival per ovvie ragioni. Tuttavia già da ora sappiamo molte cose su cosa accadrà durante le 5 serate in cui si svolgerà la kermesse musicale (dal 7 all’11 febbraio 2023).

Entriamo allora nel dettaglio su cosa succederà serata per serata a Sanremo 2023 in base alle informazioni fornite dal sito ufficiale della Rai sull’evento.

Chi si esibisce nella prima serata di Sanremo 2023

Durante la prima serata del Festival della canzone italiana si esibiscono la metà dei cantanti in gara. Quindi sono 14 le canzoni inedite che ascolteremo per la prima volta sul palco dell’Ariston. A seguito delle esibizioni della prima serata voterà la giuria della sala stampa, tv, radio e web. Ognuna di queste voci incide per il 33% sulla classifica che si verrà a formare dopo aver ascoltato le prime 14 canzoni in gara.

Oltre alla gara martedì 7 febbraio ci saranno i seguenti ospiti:

Mahmood e Blanco, che apriranno la serata cantando “Brividi” la canzone vincitrice dell’edizione 2022

che apriranno la serata cantando “Brividi” la canzone vincitrice dell’edizione 2022 i Pooh (sul palco insieme Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli)

(sul palco insieme Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli) Salmo (che si esibirà in collegamento dalla nave ormeggiata a Sanremo)

Qual è la scaletta della seconda serata di Sanremo

Nella 2a serata di mercoledì 8 febbraio 2023, ascolteremo sul palco del Teatro Ariston i restanti 14 cantanti. Ci sarà quindi modo di sentire e votare l’altra metà delle canzoni in gara per la vittoria finale. Anche in questo caso il voto sarà esclusivamente da parte della giuria della sala stampa, tv, radio e web.

Superospiti della seconda serata saranno il gruppo internazionale dei Black Eyed Peas. Ma ci saranno anche due cantanti italiani che tutti conoscono: Al Bano e Massimo Ranieri, che canteranno insieme al co-conduttore Gianni Morandi.

Come si svolge la 3a serata di Sanremo 2023

Durante la terza serata (quella di giovedì 9 febbraio) del festival si esibiranno tutti i 28 cantanti partecipanti al Festival della musica italiana. Si potranno quindi ascoltare tutte le canzoni in un’unica sera. In questo caso dopo l’esibizione degli artisti il voto spetterà al 50% alla giuria demoscopica e al 50% al televoto del pubblico da casa.

Superospiti di questa serata i vincitori del Festival di Sanremo 2021, ovvero i Maneskin, diventati nel frattempo una delle rock band più amate nel mondo.

Cosa si fa nella quarta serata di Sanremo

Il quarto appuntamento è la serata delle cover, dove ogni cantante in gara duetta con altri artisti della musica italiana o internazionale, reinterpretando una vecchia canzone. Le canzoni potranno essere anni 60, 70, 80, 90 e 2000. Quindi in questo caso non ascolteremo i brani originali in gara per la vittoria finale, ma 28 cover diverse fra loro.

Tuttavia anche queste esibizioni verranno sottoposte al giudizio sia delle 2 giurie (33% l’una) sia del pubblico a casa (34%). La media dei voti ottenuti in questa serata e in quelle precedenti formeranno una nuova classifica per la vittoria finale del Festival.

Come si svolge la finale di Sanremo 2023

Nella quinta e ultima serata della 73° edizione del Festival torneranno ad esibirsi tutti i 28 cantanti in gara. Ma questa volta sarà solo il televoto da casa a sommarsi in percentuali con le votazioni delle serate precedenti e a determinare la graduatoria finale.

I primi 5 classificati si esibiranno nuovamente e parteciperanno ad un nuovo voto finale che determinerà il vincitore di questa edizione del Festival della musica italiana.

Chi sceglie la scaletta a Sanremo?

L’ordine di esibizione dei 28 cantanti in gara viene deciso e annunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Come già successo nel 2022 probabilmente verranno comunicati solo durante la conferenza stampa della vigilia del Festival, vale a dire il giorno prima dell’inizio. Ma come visto durante le 5 serate della kermesse si seguirà un piano ben preciso, quindi tutti i cantanti avranno lo stesso spazio per interpretare i loro inediti.

Ricordiamo inoltre che durante le varie serate da piazza Colombo, a pochi passi dall’Ariston si esibiranno in momenti ancora da decidere i seguenti superospiti: Annalisa, Achille Lauro, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Nek. Mentre dalla nave oltre a Salmo, ci saranno Guè, Fedez, Takagi e Ketra.

Questo il programma completo e la scaletta serata per serata di Sanremo 2023. In sintesi ci sono 28 cantanti in gara, 10 di questi sono donne tutti gli altri uomini oppure gruppi. Per il resto in ogni sera affianco alla competizione si esibiranno ospiti nazionali e internazionali.