Rapper italiani a Sanremo 2023. Chi sono e cosa cantano

Rapper a Sanremo 2023 quali sono, da Madame a Rosa Chemical. Ecco tutti i cantanti rap italiani in gara al Festival di Sanremo e i titoli delle canzoni.

I rapper italiani in gara a Sanremo 2023 sono 8 in totale. Una pattuglia numerosa che presenta nuove canzoni rap e testimonia l’interesse del pubblico verso questo genere musicale. Alcuni sono cantanti rap famosi, altri invece rapper italiani emergenti. Ma conosciamoli meglio uno per uno e vediamo cosa cantano durante la 73° edizione del festival della musica italiana.

Elenco rapper italiani a Sanremo 2023

Madame

Forse la più conosciuta, almeno fra i più giovani che ascoltano il rap nel nostro paese. Madame ha già partecipato al Festival in passato con il brano “Voce”, mentre quest’anno presenterà la canzone intitolata “Il bene nel male“. Visti i successi ottenuti da quasi tutti i suoi singoli nelle classifiche di ascolto su Youtube e Spotify, non ci stupiremmo se anche questa volta facesse centro.

Vedi anche: L’eccezione Madame, testo e significato della canzone

Lazza

All’anagrafe Jacopo Lazzarini, ma il suo nome d’arte è Lazza. Rapper italiano di Milano classe 1994, ha conquistato gli amanti di questo genere, anche da produttore musicale. E’ anche diplomato al conservatorio, ma l’hip hop lo ha consacrato al successo, anche grazie a qualcuna delle sue canzoni d’amore rap. Partecipa al festival di Sanremo con il brano “Cenere“.

Mr. Rain

Il rapper lombardo, nome vero Mattia Balardi, oltre che cantante è un produttore discografico. Si chiama così come confermato da lui perché ama scrivere durante i giorni di pioggia. E chissà che magari il suo nuovo pezzo che presenterà a Sanremo, dal titolo “Supereroi” non sia nato proprio in un di questo momenti.

Articolo 31

Il duo storico del rap italiano anni 90 torna insieme sul palco dell’Ariston. J Ax e Dj Jad propongono la canzone intitolata “Un bel viaggio” e ovviamente lo fanno a modo loro, fra rime taglienti, ironia e ancora tanta voglia di stupire.

Vedi anche: Articolo 31 canzoni famose

Rosa Chemical

Fra i rapper italiani c’è anche Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, nato a Latina e classe 1998. Il suo genere di riferimento e l’hip hop, ma è in grado spesso di sorprendere con le sue canzoni, per questo molti lo ritengono il nuovo Achille Lauro forse anche per il suo aspetto. A Sanremo presenta il brano dal titolo “Made in Italy“.

Altri rapper italiani giovani a Sanremo

Gli ultimi 3 nomi di cantanti rap in gara al Festival arrivano direttamente da Sanremo giovani, visto che si sono classificati fra i primi. Si tratta di:

Olly, rapper della generazione Z visto che è un classe 2001, partecipa al Festival con la canzone intitolata “ Polvere “.

rapper della generazione Z visto che è un classe 2001, partecipa al Festival con la canzone intitolata “ “. Gianmaria, vincitore di Sanremo giovani 2022 e già noto al pubblico per la sua partecipazione a X Factor, in gara col brano che si chiama “Mostro” .

vincitore di Sanremo giovani 2022 e già noto al pubblico per la sua partecipazione a X Factor, in gara col brano che si chiama . Colla zio, gruppo musicale che si è formato a Milano nel 2019, che alterna il genere rap con quello indie. Il titolo della canzone che presenteranno a Sanremo è “Non mi va”.

Cantanti rap al Festival di Sanremo, c’è anche Salmo

Abbiamo visto chi sono tutti i rappers italiani in gara al festival. Madame è l’unica rapper donna mentre tutti gli altri sono uomini. Fuori concorso è invece Salmo, altro cantante rap italiano famoso che vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston, ma solo come Superospite. Non sarà quindi fra i cantanti in gara per la vittoria finale, ma potremo ascoltare alcune delle sue hit.

Insomma il rap al Festival di Sanremo 2023 c’è eccome, come dimostra la presenza di questi 8 cantanti. Quindi se amate questo genere di canzoni non potete perdervi i nuovi successi che saranno presentati sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Nel frattempo seguite le canzoni del momento più ascoltate.