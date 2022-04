Madame, L’eccezione. Testo e significato di una delle canzoni del momento

L’eccezione di Madame è la canzone originale della serie Bang Bang Baby. Ecco testo, video e significato del brano.

L’eccezione è il nuovo singolo di Madame pubblicato il 15 aprile 2022, proveniente dalla colonna sonora della serie tv Bang Bang Baby di Amazon Prime Video. Il testo è di Madame, le musiche dei producer Luca Faraone e Dardust. Ma di cosa parla L’eccezione? E cos’è Bang Bang Baby? Intanto ascoltiamo questo nuovo inedito di Madame, poi passiamo al testo.

Madame – L’eccezione

Madame – L’eccezione, un pezzo anni ’60 per una serie anni ’80

La nuova canzone di Madame, immediatamente diventata una delle canzoni del momento, viene dalla colonna sonora di Bang Bang Baby, la serie tv italiana di Prime Video che sta avendo un discreto successo. Ambientata a Milano alla fine degli anni ’80 Bang Bang Baby parla di un’adolescente timida e insicura che, per conquistare l’amore di suo padre, diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale. Le sonorità di Madame ben si adattano all’atmosfera della serie. Ma prima di parlare di musica, ecco il testo di L’Eccezione.

Madame – L’eccezione TESTO

Padre mio, non ti ucciderò

Fino a dove posso spingermi per amore

Padre mio, ho già il vestito buono

Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi

Non ho più paura del buio di questa città

Non ho più paura

Non ho più paura

Non ho più paura, perché…

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

disperato amore mio non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

disperato amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

e millemila volti non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò

Resta qui

Non mi sparirai

Guarda come, quante volte mi hai ferita già

Anche io oggi ho il vestito buono

Guarda come ho riempito il mio vuoto

Non hai più paura del buio di questa città

Non hai più paura

Non hai più paura

Non hai più paura, perché…

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

disperato amore mio non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

e millemila volti non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io come una serpe cambio pelle

Scivolando fuori da me

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

disperato amore mio non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

e millemila volti non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò

L’eccezione, significato della canzone

“Ho cercato le parole e alla fine, una notte, è nata L’Eccezione” ha dichiarato Madame. La canzone è evidentemente ispirata alla serie, e non poteva che essere così visto che è il brano ufficiale. Si parla dell’amore di una figlia, Alice, per suo padre, in un ambiente criminale. A parlare è proprio lei, “Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo / disperato amore nuovo, quanto male mi farai / Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole”. Il significato dunque non è tanto nascosto: Madame dà voce alle emozioni interiori della 16enne protagonista della serie Bang Bang Baby.

Il sound originale dell’Eccezione di Madame

Potrebbe essere una canzone anni ’80 che riprendere un certo stile anni ’60, però fatta nel 2022. Se vi sembra di viaggiare nel tempo, è un po’ così: con l’aiuto di due producer d’eccezione, Madame ha tirato fuori una perla pop, dimostrandosi ancora una volta un’artista eclettica e sempre capace di sorprendere. Che sia puro pop, o pop d’autore, o rap, la giovane musicista riesce sempre a fare qualcosa di nuovo e raffinato. Qua sembra di sentire una Mina del futuro, o qualcosa del genere, e la canzone ben si adatta alle atmosfere della serie Bang Bang Baby, su Prime dal 28 aprile 2022.

Intanto, ancora una volta, Madame non fa “eccezione”, perdonateci il gioco di parole ma ci sta, e di nuovo colpisce nel segno con una canzone perfetta per la serie ma perfetta anche da sola, non a caso è immediatamente diventata uno dei tormentoni del momento.

