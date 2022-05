Elodie, Bagno a mezzanotte. Testo e significato

Bagno a mezzanotte di Elodie è una delle canzoni del 2022. Ecco il video, il testo e il significato. Di cosa parla questa canzone?

Bagno a mezzanotte di Elodie è un singolo pop-dance di grande successo, scritto nientemeno che da Elisa. Prima di capire di cosa parla, di leggere il testo e il significato, ascoltiamo la canzone e guardiamo il video.

Elodie – Bagno a mezzanotte VIDEO

Bagno a mezzanotte, di cosa parla

Qual è il significato di Bagno a mezzanotte in parte l’ha spiegato la stessa cantante, parlando di com’è nata la canzone. Infatti Elodie ha dichiarato: “È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”. Il testo è in parte un canzone d’amore, apparentemente anche dai toni piuttosto leggeri, ma con una certa disillusione. Stare bene con se stessi è importante quanto stare bene con gli altri, anzi, forse di più. Sembra questo voler comunicare la canzone in un testo molto semplice eppure decisamente accattivante. Testo, ricordiamo, scritto da Elisa, autrice in parte anche delle musiche.

Bagno a mezzanotte TESTO

Stare con te è facile, un po′ come sorridere

Come bere un sorso d’acqua

È come stringere forte il cuscino

E mille fate che poi danzano

Ma è solo luce, è solo polvere

Cos′è che mi trascina verso te?

E io non lo so, forse stanotte morirò

Tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero

E tu mi sposti i capelli che scendono giù

Giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra

Le sere d’estate

Farsi accarezzare il viso da quel vento caldo

A mezzanotte fare il bagno

Che cos’è che mi trascina verso te?

Io non lo so se stanotte morirò

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Sono ancora sveglia e fuori è quasi l′alba

Mi è sembrato un momento con te

Alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Uno, due, tre, alza

Il volume nella testa

È qui dentro la mia festa, baby

Baby

L’ennesima conferma per Elodie

Bagno a mezzanotte è una delle canzoni del momento ed è l’ennesima conferma del talento di Elodie. Ad avere grande successo in radio e nelle piattaforme di streaming è la canzone, ma anche il video, molto bello, con coreografie che ricordano alcuni video della mitica Beyoncé, e una citazione cinematografica tratta dal film Basic Instict con Sharon Stone.

Qui il post di Instagram dove Elodie annunciava l’uscita del singolo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Bagno a mezzanotte è uscito come singolo il 9 marzo 2022, imponendosi velocemente tra le canzoni più ascoltate in Italia. I ricavati provenienti dalla vendite del singolo (disco d’oro, con oltre 50mila vendite) andranno a Save The Children per sostenere la popolazione ucraina.

