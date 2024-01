Si intitola Soli a Milano l’ultima canzone rap dei Club Dogo in duetto con Elodie. Un singolo molto atteso che segna la reunion del gruppo, tramite una collaborazione d’eccezione con una delle cantanti più popolari in Italia attualmente.

Vi anticipiamo che questo brano ha tutte le caratteristiche per diventare una delle canzoni su Milano più belle del 2024, almeno per il rap italiano. Ma lasciamo giudicare a voi, ascoltando il brano tramite Youtube, a seguire trovate significato e testo di Soli a Milano.

Come si può intuire dall’ascolto, si tratta di un pezzo stile urban, che parla della vita da strada che ti forgia e ti fa crescere. Quella tipica della città meneghina, dove vive il gruppo musicale, con la nebbia e tutto il resto, come dice la strofa iniziale. Il capoluogo lombardo è un luogo bellissimo, ma che anche tremendo. Per questo anche il rapper Guè esprime questo sentiment con le sue parole.

Il senso reale della canzone è il seguente: se ce l’hai fatti ad emergere qui, puoi farcela ovunque. Le frasi del testo e la musica di sottofondo poi sembrano la perfetta canzone per le storie Instagram a Milano e non solo. I Club Dogo nelle strofe rap usano anche uno slang milanese, usando parole come “mogra” (grammo) o “nogra” (grano). Rimarcando tutte le problematiche della city.

Ma soprattutto c’è Elodie, una delle cantanti donne italiane di adesso più amate, che interpreta il ritornello del brano. Qui finalmente Milano viene accettata, perché anche con i suoi problemi è indubbiamente la città che offre più libertà e maggiori opportunità in Italia.

Ecco il testo completo del brano, con le rime dei Club Dogo e il ritornello di Elodie:

Arrivo dalla nebbia, dallo smog

Come la nave di The Fog (Ah)

Legata alla strada perché è in strada che ancora sto

Se ce l’ho fatta qui, posso farcela dovunque

Come Frank e Jay-Z, lo slang dei miei G

Dice mogra, nogra, sese

Per questa city sono il poca, lefe, lese

Ho una Madonna d’oro al collo e una Madonna d’oro in cielo (Yeah)

Viviamo sopra al limite, moriamo sotto un telo

Dio regalami del tempo invece di un solo tempo

Torno e caccio gli infami come Gesù dal tempio (Yeah)

Glock nei calzoni, alzano il murdеr rate

Props dai furgoni, i frate’ mi gridano: “Minchia, Jake”

Ognuno fa la sua partе in questo film tra i palazzi (Yeah)

Da sempre intrappolati nel traffico come un taxi

Pezzi da cento, benzina verde per i ragazzi (Seh)

Milano mi perdoni o mi ammazzi, decidi

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano

Qui, sangue nella Cattedrale

Tanto dove vuoi scappare

Se poi ritorniamo sempre

Se il cielo è così vicino

Di colpo cade sopra la città, soli a Milano

In cerca di chi come noi da qui non se ne andrà mai

Ciò che vuoi da qui non se ne andrà mai

Resta qui con chi ci crede (Ah, yeah)

Per ogni mia rhyme, è un fine pena mai

Infame non sarò mai (Mai), codice samurai (Ahi)

Non riesco a far rimanere chi davvero mi vuole bene

Le vie della città dentro me sono le mie vene (Ah-ah)

Ogni parola è un colpo di pistola, come i Subsonica

Tu fai brutta figura, la mia figura è retorica (Uoh)

Fai il test su queste strade e poi ti bocciano all’esame (Ahah)

I corpi dei poeti sono a terra esanime (Yeah)

Generazione apatica, se la musica è plastica

Milano che ti sputa dopo che ti mastica

Girano le ruote di ‘sto macchinone, resto in danger zone (Ah-ah)

Sul GPS non c’è la via del Signore (Nah)

I miei versi troppo veri voglio dedicarli

A chi è solo sogni infranti e non sa interpretarli

A chi sta cercando i santi e non sa interpellarli

Io lo so, ma io non so se tu sai di che parli

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano

Qui, sangue nella cattedrale

Tanto dove vuoi scappare

Se poi ritorniamo sempre

Se il cielo, è così, vicino

Di colpo cade sopra la città, soli a Milano

In cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai

Ciò che vuoi da qui non se ne andrà mai

Resta qui con chi ci crede

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano