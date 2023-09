A fari spenti è il nuovo singolo dance pop di Elodie. Testo e significato del brano scritto da Elisa per la cantante romana.

Elodie, si chiama A fari spenti l’ultima canzone di Elodie di Patrizi che promette di farci ballare. Quindi, dopo il tormentone estivo Pazza Musica realizzato in collaborazione con Marco Mengoni, arriva la nuova canzone genere dance-pop intitolata proprio “A fari spenti”.

Vediamo allora subito testo e cosa significa davvero, per poi passare alle ultime news sui concerti di Elodie.

A fari spenti – Elodie testo della canzone

Le frasi che compongono il testo di questo brano sono state scritte da un’altra star della musica italiana. Stiamo parlando di Elisa autrice delle parole che compongono questo singolo. Per realizzare il brano Elodie si è avvalsa non solo di una delle cantanti italiane miglio di sempre come Elisa, ma anche della produzione di Marz e Zef, due dei maggiori produttori italiani in assoluto.

Al momento il testo integrale dell’ultima canzone di Elodie non è ancora disponibile, visto che uscirà su tutte le piattaforme musicali (Spotify, Amazon music, Youtube ecc.) da venerdì 22 settembre 2023. Ma ovviamente appena sarà disponibile lo troverete in questa pagina in aggiornamento, in cui vi invitiamo a tornare.

A Fari Spenti Elodie, significato nuovo singolo

Questo brano fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto fra due persone. Di conseguenza vengono trattati i sentimenti e il passato, non sempre pieno di momenti belli come ognuno di noi vorrebbe. Ma anzi talvolta riempito di attimi poco significativi, ovvero l’opposto di quello che si vorrebbe in un rapporto che sia di amicizia o d’amore. Sul suo profilo ufficiale Instagram Elodie ha ringraziato Elisa per l’ennesimo regalo. Questo a riprova che le due cantanti hanno un grande feeling e non è la prima volta che collaborano, ma anche Zef e Marz per averle regalato il suono che cercava da tempo. Video ultima canzone di Elodie Il video di A fari spenti uscirà su YouTube alle ore 0:00 del 22 settembre, di conseguenza bisogna ancora attendere qualche ora per vederlo. Nel frattempo potete riascoltare l’ultimo singolo da solista della cantante, ovvero “Due” brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. Elodie, concerti 2023, album e fidanzato Non solo un nuovo singolo, ma fino a fine 2023 una delle cantanti donne italiane più amate sarà in tour con “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti. Ecco tutte le date dei prossimi concerti dell’artista: 17-18 novembre, Napoli – Palapartenope

20-21 novembre, Milano – Mediolanum Forum

25-26 novembre, Roma – Palazzo dello sport

5 dicembre, Firenze – Mandela Forum. Nel corso di questi appuntamenti la cantante presenterà i suoi successi, ma anche le canzoni presenti nell’album “Ok. Respira” uscito nel 2023. Quello in corso è stato un anno ricco di riconoscimenti per lei, come ad esempio il David Di Donatello per il brano Proiettili (Ti mangio il cuore) come miglior canzone originale. Ma anche dal punto di vista sentimentale le cose sembrano andarle alla grande. Attualmente infatti è fidanzata con l’ex pilota di Moto GP Andrea Iannone. E ora con l’uscita della nuova canzone A fari spenti potrebbe perfino migliorare ancora. Vedi anche le altre canzoni di Elodie: Andromeda

