Elodie, Proiettili. Testo e significato della canzone

Proietti di Elodie è la canzone colonna sonora del film Ti mangio il cuore. Ecco video, testo e cosa significa il brano.

Elodie – Proiettili, è il titolo del nuovo singolo della cantante Elodie, realizzato in collaborazione con Joan Thiele. Questo brano è il tema della colonna sonora originale del film “Ti mangio il cuore”, in uscita il 22 settembre 2022 al cinema, dove la cantante veste i panni dell’attrice. Di seguito il testo del brano e qual è il suo significato reale.

Proiettili di Elodie, TESTO della canzone

Nella notte sento colpi Le parole son pistole Volano lontane Luci spente, una bambina Si nasconde tra le note Gioca a far la regina Proiettili come canzoni Veloci nella luce, resto senza voce Prometterò che il sole sorge sempre Anche se poi non brucia Il sale mi fa bene, non perdo la fiducia Resterò vicina sempre più al mio sogno Che la paura è un viaggio e forse ne ho bisogno Per essere pronta ad avere coraggio Buttarmi dentro al fuoco senza avere caldo E corro verso me So che vi raggiungerò Senza tracce Senza regole E corro verso me So che vi proteggerò Oltre il sangue Solo per amore Proiettili come intenzioni Attraversano memorie senza interruzioni Prometterò che un fiore Nasce anche dove la terra brucia Che l’acqua mi fa bene Non perdo la fiducia Resterò vicina sempre più al mio sogno Rischiare è come un gioco e forse ne ho bisogno Per essere pronta ad avere coraggio Cammino dentro al fuoco senza caldo E corro verso me So che vi raggiungerò Senza tracce Senza regole E corro verso me So che vi proteggerò Oltre il sangue Solo per amore

Proiettili – Elodie, significato

Come si può intuire dal testo, questa canzone parla di una storia d’amore e di coraggio. In pratica in questo brano viene fotografato il tema del film interpretato dalla stessa Elodie e in uscita nelle sale cinematografiche.

La protagonista fa parte di una casa mafiosa e si ritrova a vivere una faida, ma riesce con coraggio a mostrare il suo amore, proteggendolo dalle avversità e dai pericoli che questo tipo di vita comporta. Non a caso la canzone stessa nel ritornello dice: “so che vi proteggerò, oltre il sangue, solo per amore“.

Elodie, Proiettili video Youtube

Ecco il video ufficiale di Proiettili, tratto direttamente da youtube, buon ascolto.

Chi ha scritto l’ultima canzone di Elodie?

Il nuovo brano di Elodie, appena uscito è fin da subito una delle canzoni italiane del momento. L’attesa per vederla al cinema come attrice nel film intitolato “Ti mangio il cuore” per ora è stata sostituita da quella per il nuovo singolo.

Nel video come avrete notato compare in compagnia della cantautrice Joan Thiele, che insieme a Elodie ha scritto il testo della canzone. Ma anche altri grandi autori hanno collaborato alla realizzazione di questo singolo. Infatti nella scrittura del brano è presente pure Elisa.

Insomma, ci sono tutte le carte in regola perché Proiettili di Elodie sia un nuovo successo per la musica italiana. Certo è ancora presto per dirlo, ma gli ingredienti ci sono tutti.

