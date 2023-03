Le canzoni di Marco Mengoni più belle e famose. Ecco le migliori, da quelle nuove ai classici, almeno secondo noi. PLAYLIST.

Marco Mengoni ha una carriera di 13 anni alle spalle, fatta di sette album, diversi premi vinti, tour di successo, e soprattutto tante belle canzoni dai testi intensi. Come sappiamo tutto inizia nel 2009 quando viene scelto da Morgan per X-Factor: da lì, solo successi, tra cui due vittorie al Festival di Sanremo e tanti brani in classifica. Abbiamo scelto le sue canzoni più belle per riassumere la sua carriera fino a questo punto. Buon ascolto!

Marco Mengoni canzoni, la top 13

Due Vite

Singolo di successo del 2023 grazie a cui Mengoni ha vinto con merito la 73a edizione del festival della musica italiana. Ma “Due Vite” è andata oltre, arrivando in testa a tutte le classifiche, non solo italiane, ma anche straniere e diventando in poco tempo disco di platino. Un brano raffinato, emozionante e moderno, reso ancor più bello dalla sua interpretazione e dai suoi acuti.

No stress

Canzone del 2022, scritta da Davide Petrella e Stefano Tognini. E’ il primo estratto dell’album intitolato Materia (Pelle) nonché uno delle migliori hit del cantante italiano. Una canzone leggere e che mette voglia di ballare.

Mi fiderò

Singolo pubblicato a fine 2021 realizzato in collaborazione con Madame e ovviamente un altro successo, che parla della fiducia da avere nell’altra persona. Questa non passa solo dalle promesse, ma anche dalla concretezza, di mani, labbra e occhi, che a volte dicono molto di più di tante parole.

Mi fiderò delle tue labbra che parlano

Che sembrano un mantra e non ascolto nemmеno

Credimi ancora

“Ora hai le mie mani, stringimi forte, non guardare indietro, non ti lascerò… forse sì, forse no”. Con un salto temporale torniamo all’anno 2010 grazie a questo brano, con cui Marco Mengoni arriva terzo a Sanremo, dopo il successo a X-Factor, con questa bellissima canzone.

L’essenziale

“E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi”.

Ed ecco il brano che nel 2013 vinse il festival di Sanremo e che consacrò Marco Mengoni come nuova stella del pop italiano.

Dove si vola

“Adesso che siamo qui, nudi sul tetto del mondo, potremmo dirci bugie tranquillamente”. Una canzone d’amore, una delle prime proposte dal cantante a X-Factor, la cui pubblicazione risale al 2009.

Guerriero

Forse uno dei più grandi successi di Mengoni, è un bellissima ballata elettropop dal testo davvero bello. Anno di uscita 2015, una delle sue canzoni più belle.

Voglio

Voglio, voglio, voglio, segue elenco di tutte le cose che Marco Mengoni vuole. Uno dei pezzi più estrosi, così come il video ufficiale, del cantante da molti anni a questa parte. Una piccola perla uscita nel 2018.

Hola

Singolo del 2018 contenuto nell’album intitolato “Atlantico”. E’ un brano in duetto con Tom Walker (scritto tra l’altro assieme a Mahmood) in italiano e inglese. E anche stavolta è una canzone di successo.

Ti ho voluto bene veramente

“Perché ti voglio bene veramente / E non esiste un luogo dove non mi torni in mente”. Una delle canzoni più romantiche e commoventi di Mengoni, tratta dall’album “Le cose che non ho” del 2015.

Onde

“Ho provato a guardare il mondo coi tuoi occhi, ho visto solamente cose grandi ed importanti”. Meno ricordata e forse sottovalutata, è un’altra bella ballata elettropop del 2015 di Marco Mengoni, che non poteva non finire tra le nostre preferite.

In un giorno qualunque

“Perchè tu sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti, senza mai nessun freno”, una frase d’amore così forte che basterebbe questa. Torniamo indietro di qualche anno (al 2010), per questa bellissima canzone molto apprezzata dai fan durante i concerti, soprattutto quando Mengoni cambia il testo a seconda del momento.

Sai che

E’ l’amore che resta

Quando il tempo non passa

E tu resti alla porta

Con l’amore che resta

Altra perla romantica e sentimentale di Marco Mengoni, altra canzone molto amata dai fan e dalle fan, altro video di successo su Youtube nel 2015. Eccolo:

Marco Mengoni, il cantante apprezzato anche da Lucio Dalla e Mina

Può piacere o non piacere, ma Marco Mengoni è uno dei cantanti italiani migliore di questi ultimi anni, senza ombra di dubbio. D’altronde era inevitabile visto che perfino big della musica nazionale come Lucio Dalla e Mina in passato si erano espressi favorevolmente su di lui, ricoprendolo di complimenti per la sua particolare veloce, versatile e originale, tra pop, blues e soul.

Quanti Sanremo ha vinto Marco Mengoni?

Dal successo prima di X-Factor, a seguire con album e tour, Mengoni non si è più fermato, diventando uno dei cantanti pop italiani di maggiore successo di questi ultimi anni. Non a caso ha vinto 2 volte il Festival della canzone italiana, l’ultima volta nel 2023, confermando ancora il suo enorme talento, destinato con ogni probabilità ad aumentare ancora di più anche all’estero, grazie alla partecipazione all’ Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool.

Quelle che abbiamo visto sono le canzoni più belle di Mengoni secondo noi, in realtà la lista poteva continuare dato che il cantante, durante la sua carriera ha sfornato moltissimi successi e molte belle canzoni. Ma di sicuro molte altre ne seguiranno.

