Sangiovanni e Madame, Perso nel buio. Testo e significato di una delle canzoni del momento

Perso nel buio è il nuovo singolo di Sangiovanni e Madame, la loro prima collaborazione. Ecco testo e significato di una delle canzoni italiane del momento.

Sangiovanni e Madame, entrambi vicentini e quasi coetanei, sono amici già da tempo ma non avevano mai scritto una canzone insieme. “Perso nel buio” è la loro prima collaborazione.

Si tratta di un brano che tratta temi profondi e personali ma è anche una canzone d’amore, che racconta la difficoltà di lasciarsi quando ci si vuole bene davvero. Ma prima di vedere meglio il significato di Perso nel buio, ecco la canzone. Buon ascolto!

Sangiovanni e Madame, Perso nel buio. Video canzone

Perso nel buio. Testo della canzone

Vedo la rabbia

Nei tuoi occhi quando mi guardi

A volte è meglio

Lasciarsi andare per volersi bene

Ti ho salutata dal treno con la mano, piangevi

Piangevo pure io

Ora piove dal cielo sul vetro, non credo

Che io possa dirti addio, che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sеmpre tu

Ma quanto tempo perdi a pеnsare a chi devi essere?

È solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

E io non voglio giustamente solo esistere per te

Essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

E ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo di chi forse in fondo

Non aveva torto e non gli han dato ragione

Di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

Di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

Che voglio amare di te

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu

Sono perso nel buio

E non trovo la luce

Sono dentro ad un loop

Nei pensieri miei ci sei sempre tu, ci sei sempre tu

E se ti perdi nel buio

E non trovi la luce

Vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui, sono qui con te

E quando fuori fa buio

Segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io son sempre qui, qui vicino a te, qui vicino a te

Perso nel buio: significato del testo

Il testo di “Perso nel buio” è stato scritto da Sangiovanni e Madame, mentre le musiche sono di Riccardo Scirè. Sangiovanni e Madame hanno praticamente la stessa età, si conoscono da tempo e sono entrambi vicentini. Quindi questa collaborazione tra i due artisti era decisamente molto attesa dai fan.

Madame e Sangiovanni hanno storie molto simili: entrambi hanno avuto prestissimo un enorme successo e si trovano a doverlo gestire, con tutti i pro ma anche i contro dell’essere così conosciuti. Perso nel buio quindi parla un po’ anche di questo, del “chi devi essere” per gli altri. (“Ma quanto tempo perdi a pеnsare a chi devi essere? / È solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei / Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere”).

Ma Perso nel buio parla soprattutto della difficoltà di lasciarsi quando in realtà ci si vuole bene (“A volte è meglio / Lasciarsi andare per volersi bene”). Si può sì lasciare qualcuno, quando per mille motivi si considera sia meglio così, ma in alcuni casi ci si ritrova “persi nel buio” senza l’altra persona. Ed è questo che racconta il brano.

Ma si può però mantenere il legame da cui si è uniti, che si voglia chiamarlo amicizia oppure amore, per non essere più completamente “persi nel buio”. Il bel finale della canzone dice infatti “E se ti perdi nel buio / E non trovi la luce / Vieni a chiedermi aiuto/ Sono sempre qui, sono qui con te”.

Il post di Madame su Instagram

Così la cantante ha annunciato la canzone su Instagram, con una vecchia foto dei due insieme:

