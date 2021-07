Sangiovanni è l’artista del momento: il suo album è da settimane il più venduto.

Parliamo spesso di ascolti in streaming, Youtube e Spotify soprattutto, ma ci sono anche le classifiche di vendite. Secondo quella della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). “Sangiovanni”, l’album omonimo di Sangiovanni, è il più venduto in Italia al momento. E’ al primo posto della classifica FIMI da diverse settimane.

L’album raccoglie i singoli inediti di Sangiovanni, come Hype, Tutta la notte, Guccy Bag, Maledetta primavera.

Il giovane artista vicentino (il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian) è diventato una star partecipando ad Amici, il talent Mediaset. Prima con il singolo Lady e poi con Malibu, ha conquistato tutte le classifiche. Al momento, ad esempio, è al primo posto anche nella classifica dei brani top Italia. Le sue sono decisamente le canzoni del momento.

Potete ascoltare l’album di Sangiovanni qui: Le canzoni di Sangiovanni, ecco l’album

Insomma un momento d’oro per Sangiovanni, sicuramente uno dei cantanti del momento nell’anno del suo boom artistico. Un 2021 che pone le basi per una carriera lunga, per un artista così giovane (è del 2003).

Nella classifica delle vendite della FIMI Sangiovanni è secondo invece per quanto riguarda i singoli: al primo posto c’è Mille, il tormentone estivo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Nota importante: cosa si intende per “album più venduti”? La FIMI calcola tutte le vendite, elaborando i dati “in base alle informazioni di mercato quantitative”. Questo comprende i cd, i download digitali e gli ascolti in streaming premium. Insomma, se qualcuno ha pagato per ascoltare o possedere quella canzone, risulta nella classifica FIMI.

L’attuale classifica aggiornata a luglio 2021 vede tra gli album più venduti, dopo Sangiovanni, il giovane rapper e cantautore Rkomi con “Taxi driver”, i Maneskin con “Teatro d’ira – Vol 1”, Emma con “Best of me”, Leon Faun con “C’era una volta”, Aka 7even con l’omonimo “Aka 7even”, Madame con “Madame”, a seguire gli altri.

