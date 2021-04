Lady, la canzone di Sangiovanni, in poco tempo è salita ai primi posti nelle classifiche italiane degli ascolti e delle vendite. Si tratta di una canzone d’amore, che racconta da un lato i sentimenti di tipo adolescenziale e dell’altro quelli di un rapporto più maturo.

Ascoltiamo allora questo brano, tramite il video tratto da Youtube, per poi approfondire tutto quello che riguarda Sangiovanni: testo della canzone, bio e motivi del suo successo.

Sei così bambina (così)

Ed io cosi maturo (così)

Che non può funzionare (no, no)

Ma c’ho bisogno di amore

Ed è così bello sì (così)

Mi fai tornare bimbo

Come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto

E non è detto (no, no)

Siamo in un tunnel al buio

Senza visore notturno

Non ho paura di nulla

Ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di merda

Lanciarmi una freccia sul petto

E sarai per sempre

E sarai per sempre la mia lady ra, ra, ra, ra

Perché entri in punta di piedi ra, ra, ra, ra

E la mia vita è irregolare come le rockstar

Girando la città

Ma a luci spente capirò che sei la mia lady

Lady, lady, lady