L’ultima canzone di Sangiovanni è Americana, singolo che racconta una “storia andata all’aria” in cui il giovane cantante mette a nudo la sua privacy, incluso il bisogno di ritrovarsi dopo la fine di una storia d’amore.

Il cantautore ha appena rilasciato questo inedito prima di partecipare a Sanremo 2024. Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamolo subito nel seguente video tratto da Youtube. A seguire trovi testo e significato.

Le frasi che compongono il testo sono state scritte da Sangiovanni e prodotte da Sixpm, Zazu e Bias. Ecco il testo completo di Americana:

Magari sei americana

una storia andata all’aria

Ho i sintomi post trauma

sarà la marijuana a bruciarmi i ricordi

a volte ritorni

sono vittima di un’amnesia

sei nascosta dentro a una poesia

ti sfiorerò, ricorderò

Solo per sentirti ancora

parte di un qualcosa

e so che non voglio tornare indietro

ma ti rivoglio

E nella radio una canzone americana

ogni parola è come un viaggio in fuoristrada

e non mi importa più di niente

quando si tratta di te, quando si tratta di te

Balliamo un’ultima canzone americana

sopra i pezzi di una storia andata all’aria

e non possiamo farci niente

quando si tratta di te, quando si tratta di me

Ho bisogno di una storia

perché ho perso la memoria

non so come si ama, come si odia

non so dire una parola

Non mi è rimasto più niente attorno

solo un nodo nella gola

non mi sono nemmeno accorto

vivo nella paranoia

E scusa se non mi esprimo

non so che dire non ho saliva

sento il respiro che mi si ferma

dormo soltanto quando è mattina

che casino che farò, se ti ritroverò

E nella radio una canzone americana

ogni parola è come un viaggio in fuoristrada

e non mi importa più di niente

quando si tratta di te, quando si tratta di te

Balliamo un’ultima canzone americana

sopra i pezzi di una storia andata all’aria

e non possiamo farci niente

quando si tratta di te, quando si tratta di me

Balliamo un’ultima