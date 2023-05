Mr.Rain e Sangiovanni cantano La fine del mondo nel nuovo duetto fra giovani cantanti italiani. Si tratta non solo del titolo della canzone, ma anche del sentimento raccontato in questa canzone, che parla di un amore potente, ma tossico al tempo stesso, che rappresenta appunto la fine del mondo.

Vediamo allora cosa significa davvero il testo di questo brano e quali sono le frasi più significative. Prima però eccovi il video per ascoltare l’ultima hit di Mr Rain e Sangiovanni su Youtube.

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

Ci siamo conosciuti già in un’altra vita

E ogni vita è meglio di quella prima

Ora che la fine del mondo è vicina

Sopravvivremo come a Hiroshima

Le parole sono armi, prendi la mira

Non cercare di salvarmi, non c’è via d’uscita

Siamo l’opposto di una calamita

E se mi farà male lascia che mi uccida

I tuoi baci sono radioattivi

È un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici

Che sopra la pelle sembrano graffiti

I morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

La nostra parte migliore è quando facciamo l’amore

Senza dire una parola

Ma dura poco la tregua tra noi

Giusto il tempo di godere poi finisce il mondo

Ma ci salveremo insieme

I tuoi baci sono radioattivi

È un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici

Che sopra la pelle sembrano graffiti

I morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

Tanto poi faccio una strada verso casa

Dopo l’ultima litigata

Non fare quella faccia, è una spada

Sul mio cuore non ci spererei più

Tanto poi cadiamo giù

Ma è la fine del mondo se non ci sei tu