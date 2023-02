Le canzoni di mr rain. Ecco la Playlist con i 10 brani più famosi del rapper italiano.

Mr.Rain canzoni famose. Non tutti conoscevano il cantante di Desenzano del Garda prima della hit sanremese Supereroi, ma chi lo seguiva anche prima saprà che poteva vantare già decine di singoli che hanno avuto un discreto successo. Se anche voi siete fra quelli che non conoscono le altre canzoni di Mr rain non preoccupatevi, perché abbiamo deciso di raccogliere in questa Playlist musicale le 10 migliori.

Ovviamente c’è anche il singolo presentato a Sanremo, ma preparatevi perché ci sono tanti altre hit di Mr.Rain che vale la pena ascoltare. Qui potete farlo grazie ai video tratti da Youtube.

Canzoni Mr.Rain – PLAYLIST

Fiori di Chernobyl

Partiamo con una canzone del 2020, forse una delle più belle del rapper. Parla di una rinascita dopo un periodo molto difficile. Un inno a valorizzare ogni singolo istante della propria vita, senza mai arrendersi alle difficoltà. Il video è stato girato sul Monte Penna.

Meteoriti

Singolo uscito nel 2021 e contenuto nell’album dal titolo “Petrichor”. Di cosa parla questo brano? E’ una canzone d’amore rap che racconta una storia che non finisce, dedicata alla persona a cui si tiene di più al mondo. Si tratta di una canzone intensa, che può essere dedicata non solo fra fidanzati, ma anche ad amici, fratelli o sorelle.

Carrilon

Una delle canzoni più vecchie del rapper, risale infatti al 2015. E’ un pezzo orecchiabile che mostrava già allora le particolari abilità di questo cantante atipico rispetto a molti suoi colleghi che fanno brani genere hip-hop rap.

Un domani

Non solo brani realizzati da solo, ma anche duetto con Annalisa, fra le canzoni migliori di Mr.Rain. La canzone uscita nel 2018 parla della fine di una storia d’amore, ben esplicitata da questa frase del testo: “mi spiace ma un domani non ci sarà, un po’ come le storie su Instagram“.

Supereroe

Un titolo molto simile a quello del brano di Sanremo, ma che in realtà è un’altra canzone di Mr.Rain. Supereroe è infatti un singolo del 2016. Anch’esso ha avuto un grade successo, non a caso è stato certificato disco d’oro.

Crisalidi

Brano più recente, del 2022, che parla di sogni e fragilità che spesso si trovano a vivere le persone. Lo stesso Mr.Rain l’ha definito “una dedica a me stesso e a tutte le persone che si sentono come mi sento anche io“.

Supereroi

Terzo classificato a Sanremo 2023 con questa canzone. Il significato abbiamo imparato a conoscerlo: parla l’importanza di chiedere aiuto perché è l’unico modo per superare i momenti bui e tornare più forti e vivi che mai.

Altre canzoni vecchie e nuove di Mr Rain

Chiudiamo questa nostra top 10 dei singoli del rapper lombardo, citando altre 3 sue canzoni che vi consigliamo di ascoltare:

Ipernova, canzone pubblicata nel 2018 e certificata prima disco d’oro e poi disco di platino. I grandi non piangono mai, brano commovente uscito nel 2017. Grazie a me, singolo del 2017.

Mr.Rain concerti 2023

E queste erano le 10 canzoni più belle e famose del rapper Mr.Rain, che abbiamo scelto per questa selezione. Ma ovviamente ne ha realizzate molte altre nella sua carriera musicale. Sicuramente il successo ottenuto nel 2023 a Sanremo lo ha fatto conoscere al grande pubblico ed è anche per questo che i suoi prossimi concerti sono attesissimi.

Queste le principali date in programma nel tour 2023 di Mr rain:

6 aprile 2023 a Firenze al Viper Theatre

al Viper Theatre 14 aprile a Modugno

19 aprile a Padova

26 aprile a Veneria Reale

2-3 maggio 2023 a Milano al Fabrique

al Fabrique 27 giugno 2023 a Roma (Auditorium Parco della musica).

Durante questi concerti live potrete riascoltare tutti i successi di Mr.Rain e ovviamente fra questi anche le migliori canzoni che vi abbiamo proposto in questa playlist.