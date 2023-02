Supereroi di Mr.Rain. Testo, video e significato della canzone di Sanremo 2023, cantata dal rapper insieme al coro di bambini.

Supereroi è la canzone di Mr Rain che ha sorpreso tutti a Sanremo, per bellezza e interpretazione del rapper, accompagnato sul palco accompagnato da un coro di giovanissimi. L’avreste mai detto che musica rap e canzoni per bambini si potessero unire in un brano? Eppure è quello che è successo per questo singolo sanremese, che tratta un tema delicato, ma lo fa anche con la tenerezza vocale dei più piccoli.

Ecco allora testo e significato di Supereroi. Ma prima ascoltiamo la canzone con il video dell’esibizione live di Mr Rain durante il Festival si Sanremo 2023, accompagnato dai piccoli cantanti, vi assicuriamo che ne vale la pena, visto il risultato.

Mr. Rain – Supereroi video Sanremo

Vedi anche: Video canzoni Sanremo 2023

Supereroi di Mr Rain, testo

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come

Il primo uomo sulla Luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo

Più profonde di quello che sembrano

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo

Tu c’eri lo stesso

Oh

Quando siamo distanti

Ogni volta che piangi piange pure il cielo

Oh

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia

Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me

Supereroi solo io e te

Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Supereroi, significato della canzone di Mr rain

Come si può notare dalle frasi che compongono il testo, la canzone parla di un tema piuttosto delicato: quello della salute mentale. Problema con cui hanno a che fare persone di tutte le età, ma che possono essere superati con serenità come fanno i supereroi. In questo caso però non si tratta di personaggi in grado di fare cose incredibili, ma di persone che si accettano e si fanno aiutare nel momento del bisogno.

Come dichiarato dal cantante lombardo si tratta di un testo autobiografico in cui ha raccontato la stato di depressione che ha vissuto a seguito dei lockdown e dell’emergenza covid. Momento però come descritto dallo stesso Mr Rain sulla sua pagina facebook ufficiale superato brillantemente, grazie al coraggio di chiedere aiuto e di rivolgersi ad un psicologo. E anche se come dice nel testo “certe ferite non guariscono” si può trovare il modo di ricominciare, con l’aiuto degli altri.

Mr.Rain di dov’è, età e che canzoni ha fatto

Mattia Balardi, in arte Mr Rain, è un rapper di Desenzano del Garda (provincia di Brescia) nato nel 1991. Fa musica da circa 10 anni, ma il suo primo disco ufficiale, interamente autoprodotto, risale al 2015 e si intitola Memories. A questo seguono altri 3 album: Butterfly effect nel 2018, Petrichor nel 2021 e Fragile nel 2022.

Nel tempo ha collaborato con vari rapper della scena musicale italiana, fra cui Bassi Maestro, Fabri Fibra e Dargen D’Amico. Lungo questo percorso ha realizzato singoli di successo come Carrilon, Supereroe e Da un altro pianeta. Così è diventato uno dei rapper più amati in Italia e dopo Sanremo la sua notorietà continuerà a crescere, ne siamo certi. Anche e soprattutto grazie alla bellezza dell’inedito intitolato “Supereroi” presentato all’Ariston, in modo originale e capace di colpire tutti, grandi e piccini.

Vedi anche: Rapper italiani a Sanremo 2023