Le 8 canzoni rap più belle di Fabri Fibra

Canzoni rap di Fabri Fibra. Ecco la playlist delle 8 canzoni migliori del cantante e rapper italiano. Ascoltale qui.

Canzoni rap – Fabri Fibra (vero nome Fabrizio Tarducci) è uno dei cantanti più amati da chi ascolta la musica rap, ma anche da un pubblico più trasversale. Questo perché capace di fondere le frasi e le rime tipiche di questo genere musicale, con gli altri, incluso il pop talvolta. E ci riesce anche grazie alle sue capacità di fare duetti (o featuring che dir si voglia) anche con artisti di generi decisamente diversi dal suo. Ma nel corso della sua carriera Fabri Fibra ci ha regalato diversi brani bellissimi. Abbiamo selezionato qui di seguito i migliori, almeno secondo noi. Buon ascolto.

Vedi anche: Canzoni del momento 2022

Canzoni di Fibra Fibra – le migliori 8

1) Tranne Te

Partiamo da un singolo del 2010, estratto dal sesto album del rapper intitolato “controcultura”. In questa canzone, contraddistinta dall’invocazione del “rap futuristico” nel testo, il cantante racconta fra ironia e verità, quelle che sono molte delle contraddizioni delle nostre vite.

2) Fenomeno

Singolo più recente, uscito il 7 aprile 2017, che dà il titolo all’omonimo album. In questo brano il rapper marchigiano racconta come tutti si sentano dei fenomeni oggi o ne siano alla ricerca (come dice il ritornello) senza spazio per l’umiltà o la voglia di capire.

La canzone del 2022 intitolata “Propaganda”, realizzata con Colapesce e Dimartino, mostra plasticamente la difficoltà lavorative in Italia. Con la propaganda che illude molte persone di poter risolvere facilmente i loro i problemi, ma in realtà non lo fa.

4) In Italia

Altra collaborazione di lusso, questa volta con Gianna Nannini una delle cantanti più amate nel nostro paese. Nel testo di questa canzone del 2008, il rapper evidenzia i tanti problemi che affliggono l’Italia e gli inganni con cui il popolo è costretto a convivere.

5) Applausi per fibra

Canzone del 2006, che fa parte del disco intitolato “Tradimento”. Questo brano di Fabri Fibra è stato fra i più venduti in assoluto in Italia durante quegli anni e lo ha consacrato ancora una volta al grande pubblico. Nel video compare anche il rapper e fratello minore Nesli.

6) Stavo pensando a te

In questa canzone del 2017, il rapper mostra un lato più sentimentale di se, parlando di una relazione che non avrebbe mai dovuto iniziare o finire. Insomma, si tratta di una delle canzoni d’amore rap che merita un posto fra le più belle di Fabri Fibra.

7) Bugiardo

Brano del 2007, tratto dall’album omonimo, in cui il cantante sottolinea con forza la serie di bugie che ascoltiamo quotidianamente, in Tv e non solo. Ovviamente le parole che compongono il testo sono graffianti come di consueto.

8) Mal di stomaco

Chiudiamo con un altro pezzo storico del rapper, datato 2006. In questo singolo emerge la voglia di “sfogarsi” contro le false notizie che circolano ovunque e spesso infangano senza un reale fondamento le persone. Incredibile quanto possa sembrare attuale anche oggi un tema trattato così tanti anni fa.

Quanti anni ha Fabri Fibra

Il cantante Fabri Fibra è nato il 17 ottobre 1976 a Senigallia, quindi oggi ha 45 anni e ne compirà 46 in autunno. Come visto dalla playlist delle sue migliori canzoni, è da molti anni che è uno dei protagonisti della musica rap italiana. La sua capacità di raccontare la realtà in rima e di distinguersi dagli altri artisti del suo stesso genere ne hanno favorito il successo.

Non a caso anche oggi i suoi singoli sono fra le canzoni italiane del momento, ottenendo talvolta più successo di rapper o trapper ben più giovani di lui, con hit e tormentoni. Ma la bravura non ha età e Fabri Fibra lo dimostra dal 1994 (anno di inizio della sua attività) in poi e siamo sicuri che continuerà a farlo ancora per molto tempo.

Vedi anche: