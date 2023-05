Pelle d’oca di Dargen D’amico esce il 19 maggio. Di cosa parla la nuova canzone che celebra gli anni 90′ fra hip hop e reggaeton.

Dargen D’Amico torna sulla scena musicale con il nuovo brano intitolato “Pelle d’oca”. D’Amico è uno dei cantanti italiani più amati, anche in veste di giudice del talent show musicale X-Factor, ma dopo la hit sanremese “Dove si balla” del 2022, non pubblicava nuove canzoni da circa 12 mesi. Ora finalmente potremo ascoltare il suo nuova singolo, a partire da venerdì 19 maggio 2023 in radio e su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Itunes, ma è già disponibile in presave.

Ma di cosa parla l’ultima canzone di Dargen D’Amico e come è nata? Lo ha spiegato lo stesso cantante milanese.

Pelle d’oca di Dargen D’Amico, musica e significato

Come si legge nel comunicato stampa che ne annuncia l’uscita, questo singolo è frutto di una produzione ipnotica e celebra il matrimonio fra strumenti a corde indiane, canzoni rap italiane anni 90 e reggaeton. Il testo della canzone è scritto da Dargen D’amico e dà continuamente vita a immagini tridimensionali. Per questo il rapper milanese ha dichiarato: “Volevo per la prima volta lasciar scrivere un mio brano all’intelligenza artificiale, cercando di restare il più distaccato possibile, come se mi trovassi nella mia vita per caso. Ma alla fine mi sono comunque fatto prendere.”

Il cantante porterà questo brano per la prima volta dal vivo nel corso di uno speciale live sul palco del festival Mi Ami sabato 27 maggio. E siamo sicuri che anche in questa occasione mostrerà le sue capacità di fondere il rap con la musica colta italiana. Aspetto che lo ha portato a collaborare con grandi nomi come Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Enrico Ruggeri, Max Pezzali e Tedua.

Pelle d’oca è solo l’ultima canzone per l’estate 2023

Pelle d’oca esce nel mese di maggio non a caso. Infatti questo è il mese di uscita dei brani che hanno l’obbiettivo di diventare tormentoni estivi 2023. Non sappiamo se ci riuscirà, ma d’altra parte l’estate spesso mette i brividi per quanto è bella, di conseguenza un titolo del genere sembra azzeccato.

Ma per avere un riscontro reale sugli ascolti e il gradimento del pubblico, bisogna attendere le prossime settimane. Intanto però l’arrivo della canzone di Dargen D’Amico è un’ottima notizia per i fan del rapper italiano, che da un anno aspettavano un nuovo singolo.

