Le canzoni di Max Pezzali hanno segnato un’epoca o forse più. Non a caso ancora oggi l’ex frontman degli 883, che ha intrapreso la carriera da solista nel 2004, continua a cantare le canzoni italiane anni 90 che lo hanno reso famoso durante i suoi concerti. Ma ovviamente ci sono anche brani più recenti fra i suoi successi.

Per questo abbiamo deciso di raccogliere in questa compilation le 10 migliori canzoni di Max Pezzali dagli anni 90 fino ad oggi.

Canzoni Max Pezzali e 883 famose

Nord Sud Ovest Est

Apre la playlist delle canzoni migliori di Max Pezzali, un brano da ballare degli 883. Nord Sud Ovest Est racconta le peripezie di un viaggio di un uomo che si è perso in un viaggio, probabilmente perché quello che in realtà cerca non c’è. Questo concetto è ben riassunto da due delle frasi del testo di questa canzone:

Nord Sud Ovest Est e forse quel che cerco neanche c’è nord sud ovest est starò cercando lei o forse

Come Mai

Una delle canzoni romantiche italiane più belle di sempre, firmata da Max Pezzali e Mauro Repetto, l’altro membro storico del gruppo degli 883. Il protagonista della canzone si chiede seraficamente come mai si ritrova ad attendere disperatamente l’altra persona, che da quando l’ha incontrata gli ha cambiato la vita.

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per farmi stare qui?

Qui seduto in una stanza

Pregando per un sì

La dura legge del gol

Si tratta di una canzone sull’amicizia che utilizza una metafora sportiva per spiegare cosa succede a un gruppo di amici leali. Come nelle partite di calcio gli avversari quando sono più furbi la buttano dentro segnando un goal, ma anche quando si perde lo squadrone resta quello del protagonista e dei suoi amici più fidati.

È la dura legge del gol

Gli altri segneranno però

Che spettacolo quando giochiamo noi

Non molliamo mai

Loro stanno chiusi ma

Cosa importa chi vincerà

Perché in fondo lo squadrone siamo noi

Una canzone d’amore

Brano che è una vera e propria dichiarazione d’amore. Il protagonista non sa come esprimere i suoi sentimenti e cerca le migliori parole per farlo alla sua dolce metà. Ma le frasi utilizzare nel testo rendono meglio l’idea di quello che stiamo dicendo:

Se io sapessi come fare

Ti scriverei, Ti scriverei Una canzone d’amore

Per farmi ricordare

Una canzone d’amore

Per farti addormentare

Che faccia uscire il calore

Che non ti so spiegare

Vedi anche: Testi canzoni d’amore più belli di sempre

Grazie Mille

Con un salto temporale passiamo dalle canzoni degli 883 a una delle hit da solista di Max Pezzali. Un singolo che tutti dovremmo ascoltare quando dobbiamo ringraziare una persona che ci ha fatto stare bene nella vita, che sia una moglie, un marito, un genitore o un amico.

Per ogni istante, ogni giorno, ogni attimo

Che mi è stato dato

Grazie mille

Sei un mito

Brano che racconta l’adrenalina e la bellezza tipica di un appuntamento, da tempo desiderato, sperato e finalmente arrivato, con una donna che per il protagonista è letteralmente un mito.

Sei un mito, sei un mito per me

Sono anni che ti vedo così irraggiungibile

La regina del celebrità

Torniamo a una delle canzoni dance anni 90 marchio di fabbrica degli 883. Nel brano divertente e da ballare si ricorda i tempi in cui da giovani si andava per la prima volta in discoteca e si ammiravano donne stupende ballare, tanto da apparire vere e proprie regine del celebrità.

Gli anni

Il tempo che passa, le avventure vissute, gli amici che vanno e quelli che restano. Questa canzone racconta tutto questo, con riferimenti ben precisi che chi vissuto l’epoca “degli anni d’oro del grande Real” ricorderà benissimo.

Hanno ucciso l’uomo ragno

Una delle canzoni con cui gli 883 si sono fatti conoscere al grande pubblico della musica italiana. Con ironia si racconta la scomparsa di Spiderman, che si ipotizza possa essere avvenuta per mano di qualche industria di caffè. Questo getta le persone comuni nelle paura, visto che non hanno più chi li difende dal male. Nel video di questa canzone cult compare anche Jovanotti.

Eccoti

Chiudiamo questa selezione con un “Eccoti” brano del 2004 di Max Pezzali, dove racconta una storia d’amore molto attesa che finalmente è esplosa. Tanto che il protagonista si rivolge alla sua amata dicendogli:

Sei il primo mio pensiero che

Al mattino mi sveglia

L’ultimo desiderio che

La notte mi culla

Sei la ragione più profonda

Di ogni mio gesto

La storia più incredibile

Che conosco

Tutte le canzoni di Max Pezzali

Quelle che abbiamo visto fin qui sono le canzoni più famose del repertorio di Max Pezzali, sia quanto faceva parte degli 883 sia nella sua carriera da solista. Ma in realtà ce ne sono molte altre che meritano di essere ascoltate. Ad esempio Nessun rimpianto che racconta di un’amore finito oppure Tieni il tempo che vi farà sicuramente ballare.

Queste le canzoni che fanno venire nostalgia degli anni 90. Mentre fra le ultime canzoni di Max Pezzali meritano una citazione Sei fantastica, L’universo tranne noi e Qualcosa di nuovo. L’elenco sarebbe ancora lungo e destinato ad arricchirsi in futuro, ma per ora ci fermiamo qui con le canzoni più belle e famose di Max Pezzali e degli 883, non ci resta che augurarvi in un buon ascolto.

