Madame, giovanissimo fenomeno del rap e del pop italiano, il suo nome ha iniziato a girare nel 2018 con il tormentone Sciccherie, diventata talmente virale da essere stata condivisa su Instagram anche da Cristiano Ronaldo. Ma chi è Madame?

Nata nel 2002 a Creazzo, Veneto, Madame (vero nome Francesca Calearo) è uno dei nomi più giovani e interessanti del panorama musicale pop italiano.

Nonostante la giovane età in pochissimi anni Madame può vantare un contratto con la Sugar firmato a soli 16 anni e collaborazioni con big del rap come Marracash, Fabri Fibra, Clementino, ma anche Tredici Pietro, Rkomi, Night Skinny, Ensi, Ghali, Tedua, Aiello e anche musicisti non rap come i Negramaro.

Nel 2020, anno del successo per lei, oltre alle tante collaborazioni e al successo del singolo Baby, è stata candidata a “Donna italiana dell’anno” dalla rivista “D: La Repubblica delle Donne”. Nello stesso grande successo per il singolo “Baby”. Insomma un vero fenomeno che può vantare una quantità di collaborazioni da far invidiare ad artisti ben più navigati.

Lo stile di Madame si contraddistingue per le influenze r&b e per un approccio insolito al rap, e non a caso tra le sue influenze ha elencato cose molto diverse fra loro come la trap, il neomelodico, Ludovico Einaudi (Madame suona anche il pianoforte) e Eddie van Halen. In particolare, nonostante lei venga dal Veneto, si dice molto influenzata e affascinata dalla musica siciliana.

Nel 2021 il singolo Il mio amico, in collaborazione con un pezzo da novanta come Fabri Fibra, è tra le canzoni del momento.

La cantante ormai è sempre più famosa, come dimostra anche il grosso seguito sui social (430mila followers su Instagram https://www.instagram.com/p/CJ3KwhKFxS5/

E sempre nel 2021 Madame partecipa al festival di Sanremo 2021 con la canzone “Voce”, artista più giovane in gara.

Dunque una novità interessante per il panorama rap (e non solo) italiano, dove spesso le rapper donne hanno avuto difficoltà a farsi strada. Ma sembra che, ormai da qualche anno, le cose stanno cambiando e l’ascesa di una giovane musicista come Madame è qui a dimostrarlo. Che il 2021 sia il suo anno d’oro?

