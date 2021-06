Mille, il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti, è già un tormentone. È un brano frizzante e allegro, perfetto per diventare una delle canzoni estate 2021.

Tormentoni 2021. È uscito il singolo “Mille”, frutto della collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Tra i tormentoni estivi del 2021 è uno di quelli con le sonorità più allegre e spensierate. È un twist che mette davvero di buon umore al primo ascolto, e che ha tutte le carte in regola per diventare la hit dell’estate, una delle canzoni del 2021 che più ricorderemo.

L’ipotesi di una collaborazione tra Fedez e Orietta Berti è nata durante il Festival di Sanremo 2021. Poi da ipotesi è diventata certezza e all’insolito duo si è aggiunto anche Achille Lauro. L’uscita del singolo, prodotto da Davide Simonetta, è stata anticipata sui social creando grande attesa. Ma ora ascoltiamo la canzone!

Mille – Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti – Video

Vedi anche: Canzoni 2021, la classifica delle hit del momento

Mille: l’insolita collaborazione di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti per uno dei tormentoni 2021

«Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza», ha dichiarato Fedez. Mentre Achille Lauro ha detto semplicemente: «Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no».

L’uscita di Mille è stata anticipata all’inizio di giugno con una foto diffusa sui social: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti stanno seduti sul cofano aperto di una Cadillac rossa in mezzo a un prato. Al posto del motore c’è un divano rosa, su cui siede Orietta, vestita di fucsia. Alle loro spalle una fila di palme. L’immagine non poteva che creare grande attesa per l’uscita di Mille.

https://www.instagram.com/p/CPikzPDnPKT/

La copertina del singolo è stata realizzata da Francesco Vezzoli, che ha proposto i volti di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti nei panni delle Tre Grazie di Emile Vernon.

Eccovi ora il testo della canzone:

Mille – Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti – Testo canzone

Quello che hai messo nel rossetto, mi fa effetto

Mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso

E mi chiudo in me stesso, e balbetto

Sì, ma quanto sono stron*o, mi detesto

Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue

Si vive una volta sola, ma tu vali due

Vorrei darti un bacetto, ma di un etto

Se ti va ne ho ancora una dentro il pacchetto

Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre

Si è rotta l’aria del mio bungalow e vengo da te

Però mi dici: “non salire”, che è meglio di no

Se cambi idea mi fai impazzire, dai baby, come on

Scendi divina dai gradini ma non te la tiri

Coi tatuaggi dei latini con i gelatini

Non dire che non te l’ho detto, esco

Però ritorno presto ti prometto

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare

Labbra rosse o Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Tre volte di fila, mbè

Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina, seh

La notte continua

Mi avevi detto “solo un altro”, ma sono già tre

Cosi sfacciato che domando se sali da me

Tu spogliami e facciamo un twist, please

Stanotte questa casa sembra Grease

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

Con due occhi più grandi del mondo

Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare

Labbra rosse o Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Sa-sa-sabato sera suona il cla-cla-ca-cabriot nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

Poi me ne restano mille

Sa-sa-sa-sabato sera suona il cla-cla-cla-ca-cabriot nera

Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù

Labbra rosse o Coca-Cola

Dimmi un segreto all’orecchio stasera

Hai risolto un bel problema, e va bene così

Ma poi me ne restano mille

Poi me ne restano mille

Mille

Orietta Berti e la nascita di “Mille”

Ha da poco compiuto 78 anni Orietta Berti, eppure non sembra avere nessun timore della sua rinnovata popolarità. Tra gli anni ’60 e ’70 è stata una delle protagoniste della canzone italiana insieme a Mina, negli anni successivi ha continuato a cantare e apparire in show televisivi finché nel 2021 torna al Festival di Sanremo (dopo 29 anni di assenza) con “Quando ti sei innamorato”. È proprio durante questo Festival che decide di collaborare con Fedez a quella che poi sarà “Mille”.

Frasi belle: 100 frasi da dedicare e condividere Frasi belle per stati di Whatsapp, Facebook o Instagram.

«Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival», racconta Orietta Berti, «Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L’ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono.»

Vedi anche: