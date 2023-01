20 canzoni nuove più ascoltate su Spotify. Gennaio 2023

Canzoni più ascoltate su Spotify a gennaio 2023. Da Guè ai Maneskin, ecco la TOP 20 dei nuovi brani italiani e stranieri più sentiti.

Le 20 canzoni nuove più ascoltate adesso su Spotify, quali sono? Le abbiamo raccolte in questo articolo, fra nuove hit e canzoni uscite negli ultimi giorni o settimane, il 2023 è iniziato con tanta musica italiana e straniera davvero bella. Ecco allora la classifica dei 20 singoli più ascoltati ora su Spotify Italia, a seguire i video per ascoltare i successi migliori di questo mese.

Vedi anche: Canzoni per storie Instagram 2023

Canzoni gennaio 2023 più ascoltate su Spotify – PLAYLIST

Ecco la TOP 20 delle nuove canzoni con più ascolti su Spotify a gennaio 2023:

Guè, ANNA, Sfera Ebbasta – Cookies N’ Cream Miley Cyrus – Flowers Geolier feat. Sfera Ebbasta – X CASO Maneskin feat. Tom Morello – Gossip Shakira || Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Shiva – Non lo sai Medy, Capo Plaza – Arai Baustelle – Contro il mondo Fabio Rovazzi – Niente è per sempre Lizzo – Special Angelina – Voglia di vivere The Weeknd – Is There Someone Else? Irama – Ali Geolier ft. Shiva – Monday Elodie – Ok. Respira Ernia – Bella fregatura Ava Max – Dancing’s done Planet Funk – The world’s end Pinguini Tattici Nucleari – Forse Shade – Pendolari

Canzoni novità gennaio 2023. Le nuove hit

Come visto in cima alla classifica delle hit più ascoltate ora su Spotify Italia troviamo la nuova canzone del trio rap italiano Guè Pequeno, Anna e SferaEbbasta. Ascoltiamolo subito, in questo video tratto da Youtube.

Non è un caso visto che su questa piattaforma musicale le canzoni rap sono le preferite dagli utenti. Infatti in questa speciale classifica ci sono altri 6 brani dello stesso genere musicale. Nell’ordine: Geolier con due canzoni “X CASO” e “Monday”, poi Shiva, Medy, Ernia e Shade.

Ma poi troviamo anche alcune cantanti donne italiane in questa speciale graduatoria, come ad esempio Elodie oppure Angelina, la nuova stella della musica italiana appena sfornata dal talent della Tv Amici. Spazio anche alla musica pop ovviamente e in questo caso troviamo i Baustelle, ma anche alcuni nomi noti come Irama con “Ali” e l’ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Hit internazionali più ascoltate su Spotify ora

Passando alle canzoni straniere di adesso più amate su Spotify , troviamo nomi famosi per chi ama le hit internazionali. Su tutte spicca Miley Cyrus con il suo nuovo successo dal titolo “Flowers”.

Ma stanno riscuotendo parecchio successo anche i Mankeskin, con il loro nuovo pezzo realizzato in collaborazione con Tom Morello. C’è poi quello che è già diventando un tormentone per tutte le vicende che si porta dietro, ovvero il nuovo brano di Shakira che parla apertamente della fine della sua storia d’amore.

Ma in questa graduatoria c’è spazio anche per le canzoni dance del momento, anche se rappresentano solo una piccola parte rispetto al totale. Ne è un esempio il nuovo brano di Ava Max dal titolo “Dancing’s done” che siamo sicuri resterà in classifica per parecchio tempo.

Queste in sintesi le nuove canzoni più ascoltate nelle prime settimane di gennaio 2023 su Spotify. Come si può notare il rap è il genere musicale più rappresentato, ma troviamo anche pop, musica da discoteca e perfino i gruppi. Per il resto c’è un buon equilibrio fra successi italiani e quelli internazionali.

Se invece preferisci ascoltare altre playlist con musica del momento vedi: