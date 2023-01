Irama, Ali è una delle canzoni più ascoltate ora. Testo

Irama, Ali è l’ultima hit del rapper dopo le varie canzoni uscite nel 2022, da Ovunque Sarai presentata a Sanremo fino a 5 gocce che risale alla scorsa estate. Ma con questa canzone Irama ha fatto centro ancora una volta, come confermano i dati di ascolto sulle piattaforma musicali, da Itunes a Spotify.

Ma di cosa parla davvero Ali di Irama? Scopriamolo insieme qui di seguito analizzandone il testo, ma prima ascoltiamola.

Vedi anche: Canzoni Irama le più belle

Ho scalato le montagne immagino che hai sorriso

Quando ho detto di esser grande, invece no

E ora che non ho tempo immagino

La tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

Negli occhi miei

E ballerò, sarò vivo

E sanguinerò se colpito

E mi dimenticherò di ogni livido

E ti abbraccerei, so che lo vorrei

Ma i giorni passano

Non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

E nel cielo ballano

Non guardano, non guardano giù

E non dimentico

Le luci si accendono e sembrano un miliardo

E non le sentirò

Giuro che non sentirò

Ogni lacrima che maledirò solo per dirti che non ho paura

E quelle ali io le, le strapperò

Perché indossarle è solo una tortura

E ora che non ho tempo immagino

La tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

Negli occhi miei

E ballerò, sarò vivo

E sanguinerò se colpito

E mi dimenticherò di ogni livido

E ti abbraccerei, so che lo vorrei

Ma i giorni passano

Non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

E nel cielo ballano

Non guardano, non guardano giù

Oh oh, oh

Oh oh, oh oh

Oh oh

E ballerò, sarò vivo

E sanguinerò, se colpito

E mi dimenticherò di ogni livido

E ti abbraccerei, so che lo vorrei

Ma i giorni passano

Non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

E nel cielo ballano

Non guardano, non guardano giù