Irama, 5 gocce. Testo e significato della canzone rap con Rkomi

5 gocce di Irama e Rkomi. Cosa significa veramente l’ultima canzone che ha fatto Irama. Testo, video e ultime news sui concerti 2022.

5 gocce è la nuova canzone di Irama, realizzata in collaborazione con il rapper Rkomi. I due cantanti tornano con questo brano, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022, Irama con “Ovunque Sarai” e Rkomi con il brano “Insuperabile”. Ora però la perentesi sanremese è alle spalle e i due hanno unito le forze per realizzare una delle canzoni italiane del momento. Ma di cosa parla 5 gocce? Vediamo intanto il testo, per poi passare a video e significato.

Testo 5 gocce, canzone di Irama

È un po’ di notti che non riesco a (ah, ah)

Chiudere gli occhi dentro al letto da (ah, ah)

Quando ti ho detto: “È solo sesso”, ma (ah, ah)

Non so se mento o è solo il Lexotan, oh no (ah)

E non ho mai visto l’alba prima di te

Ma vorrei morire per l’effetto che fa

Se l’amore uccide allora uccidimi te

Tra le coperte, ah, non provo niente

E nel bicchiere cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo

Così dolce, come sei tu, oh

Con te nelle lenzuola, dietro un archivio di luci

Dovrei prendere nota di tutto quello che dici

Un’incisione precisa, non mi diverto sennò

Filtrare da quelle crepe per non rivedersi più

Esci dalla cassa passando dai fili

Baby, uccidimi te, ma non prima che scriva

Respiri piano per non far rumore

Il suono di cinque gocce

Che nel bicchiere, e nel bicchiere cadono cinque gocce

Questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo

Così dolce, come sei tu, oh

Quando sono con te non lo so che cos’è

Che cos’ho, ma io mi innamoro e tu t’innamori

E dai tuoi occhi cadono

Cinque gocce, questa notte voglio stare da solo

E non so se, se sono io, ma coi tuoi amici mi annoio, eh, eh, eh

Così dolce, se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo, eh

Così dolce, come sei tu

5 gocce Irama, significato