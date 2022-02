Le tre canzoni di Sanremo più ascoltate ora su Spotify

Canzoni 2022, le più ascoltate di Sanremo su Spotify. Al primo posto Mahmood e BLANCO, ma al secondo e terzo posto la classifica è diversa!

No, non sono quelle della classifica finale di Sanremo 2022, come capita ormai ogni anno. O meglio, al primo posto sì, c’è la canzone vincitrice, “Brividi” di Mahmood e BLANCO, che ha convinto tutti. Ma al secondo e terzo posto nel podio non ci sono le canzoni arrivate seconde e terze ala festival. La differenza tra la classifica di Sanremo e gli ascolti effettivi nella più famosa piattaforma di streaming musicale sono ormai noti da anni, molto probabilmente perché utilizzata da un pubblico più giovane.

Quali sono le canzoni di Sanremo che hanno “vinto” la classifica di Spotify?

La classifica ufficiale di Sanremo 2022 come sappiamo vede al primo posto Brividi di Mahmood e BLANCO, al secondo posto Elisa con “O forse sei tu” e al terzo posto il mitico Gianni Morandi con la canzone “Apri tutte le porte”. Su Spotify le cose sono un po’ diverse. Ecco infatti le prime tre canzoni più ascoltate, le canzoni del momento, su Spotify Italia queste settimane:

Canzoni Sanremo 2022 su Spotify

Mahmood, BLANCO – Brividi Irama – Ovunque sarai sangiovanni – farfalle

Nella classifica del festival Irama e sangiovanni in realtà sono risultati rispettivamente al terzo e quarto posto, ma su Spotify hanno superato Elisa e Gianni Morandi, che troviamo solo molto in fondo tra i brani più sentiti in streaming.

Prima di loro, e dunque dopo Mahmood, BLANCO, Irama e sangiovanni, troviamo in particolare La rappresentante di lista, con la hit “Ciao Ciao”, probabile tormentone estivo 2022, poi Dargen d’Amico con “Dove si balla”, Rkomi con “Insuperabile”.

Mahmood, BLANCO – Brividi

Come ogni anno le canzoni che emergono dal festival diventano quelle più ascoltate nei mesi successivi, durante l’estate e in pratica tutto l’anno. Quest’anno il festival è particolarmente “giovane”. Le canzoni del momento provenienti da Sanremo sono quasi tutte di cantanti molto giovani.

Irama è nato nel 1995, Mahmood è del 1992, BLANCO è addirittura del 2003, così come sangiovanni. Parliamo dunque di un gruppo di ventenni, dove il più vecchio ha compiuto appena 30 anni. Questo è un buon segnale per il festival, che cerca sempre di più di “svecchiarsi” ma anche per la musica pop italiana in generale.

Irama – Ovunque sarai

Canzoni 2022, BLANCO ovunque

Se guardiamo la classifica delle canzoni più ascoltate nelle ultime due settimane su Spotify Italia a regnare è davvero il giovane BLANCO, vero e proprio astro nascente del pop italiano. E’ presente con ben quattro canzoni, tra le prime 20 più ascoltate in streaming. Si nota sempre di più la differenza tra il mondo dello streaming – più giovane – e quello degli ascolti radiofonici. Infatti se guardiamo le canzoni del momento in radio BLANCO è presente solo con Brividi, la canzone vincitrice, ma non c’è nessun altro suo brano tra le altre in classifica.

Sangiovanni – farfalle

Insomma, due mondi sempre più lontani, che se a volte coincidono è solo per puro caso, o in quanto eccezione che conferma la regola. C’è di sicuro che le canzoni dell’estate saranno quella di Mahmood e Blanco e probabilmente il tormentone de La rappresentante di lista, ovviamente in attesa dell’arrivo dei tantissimi nuovi tormentoni. Ma è ancora presto per parlarne. Intanto buon ascolto!

