Gianni Morandi – Apri tutte le porte | Testo e cosa significa davvero la canzone di Sanremo

Apri tutte le porte, Gianni Morandi. Testo, significato e video della nuova canzone di Sanremo 2022.

Gianni Morandi è stato uno dei protagonisti fra i cantanti in gara nella 72° edizione del Festival di Sanremo. Questo grazie alla canzone intitolata “Apri tutte le porte”, con cui si è classificato al terzo posto. Ma di che cosa parla questo brano che è una delle canzoni italiane del momento? Cosa significa davvero? Scopriamolo subito, a partire dal testo.

Gianni Morandi, Apri tutte le porte testo

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

E ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

E se funziona o no non lo so forse sì

Vai così, vai così, vai così, vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

E ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così, vai così, vai così, vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

L’amore, l’amore

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole (il sole)

Il sole, il sole, il sole.

Significato del testo “Apri tutte le porte” di Morandi

Il testo di “Apri tutte le porte” è stato scritto da Jovanotti per Morandi. Non è la prima volta che i due cantanti collaborano, infatti in precedenza avevano già realizzato la canzone intitolata “Allegria”, uno dei tormentoni estivi 2021. Ma questa volta sembrano aver fatto davvero centro, grazie ad una canzone che trasmette energia e positività.

Come dichiarato dallo stesso Morandi, questa canzone è: “un appello a far tornare il sole nelle nostre case e nelle nostre vite“. Quindi il vero significato di questa canzone è trasmettere un messaggio di speranza e un invito a far “entrare il sole“.

Un tema decisamente azzeccato, visto il momento buio e complicato che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Probabilmente è quello di cui avevamo bisogno ed anche per questo, oltre che per un’interpretazione frizzante che il pubblico lo ha premiato. Ascoltiamo allora la canzone pop qui di seguito, nel video tratto direttamente da Youtube.

Video Apri tutte le porte – Gianni Morandi

Ricordiamo che Morandi e Jovanotti, hanno cantano anche insieme durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2022, vincendola grazie ad un’esibizione da applausi.

Il terzo posto a Sanremo è quindi merito del testo di “Apri tutte le porte”, ma anche dell’interpretazione di Morandi e del duo in una delle serate della manifestazione. Però ciò che rende questa canzone fra le più belle del momento è l’allegria e la vitalità che l’eterno ragazzo riesce a dare ad ogni suo brano. D’altronde il vero significato della canzone è proprio quello di trasmettere un messaggio di speranza e positività, per guardare al futuro con ottimismo e gioia.

