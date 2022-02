Achille Lauro – Domenica. Testo e significato della canzone di Sanremo

Domenica, Achille Lauro. Testo, video e significato della nuova canzone di Sanremo 2022.

Achille Lauro è tornato in gara a Sanremo con la canzone intitolata “Domenica“. Ad accompagnarlo nella sua esibizione che ha destato scalpore, l’Harlem Gospel Choir. Ma di cosa parla il nuovo brano di Achille Lauro? E cosa significa esattamente? Partiamo dal testo di “Domenica” per capirlo.

Achille Lauro, Domenica testo

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh è come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

Significato del testo “Domenica” di Achille Lauro

Con questo nuova canzone, l’istrionico Lauro ha voluto affermare l’importanza della domenica, come un simbolo di libertà. Si tratta infatti del giorno che rappresenta un stop e un momento da dedicare esclusivamente a noi stessi rispetto alla frenetica vita quotidiana.

Non a caso in una strofa del testo dice: “È come fosse Domenica, baby è ancora presto, presto. È come fosse Domenica Sì, domani poi vedrò, Come no”. Insomma, come a voler rimandare i problemi alla giornata successiva. Mentre in quella di domenica si può sfruttare il tempo per fare esclusivamente ciò che si vuole.

Sulla partecipazione alla 72° edizione del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha affermato: “la utilizzo come una vetrina dove andare a promuovere un progetto in mezzo a 100 vetrine dell’anno. Come accaduto in passato per Rolls Royce e Me ne frego“. Ovvero gli altri successi che Lauro ha proposto a Sanremo in passato.

Insomma, Achille Lauro è protagonista ancora una volta al Festival della canzone italiana con il brano dal titolo “Domenica“. Probabilmente è ancora una volta destinato a dividere, ma guardando quello che è successo in passato, quasi certamente diventerà un nuovo successo della musica italiana.

Staremo a vedere se aldilà del risultato al Festival, le radio, gli streaming su Youtube e le riproduzioni su Spotify gli daranno ragione.

