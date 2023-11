Si chiama Stupidi ragazzi il nuovo singolo di Achille Lauro che arriva dopo il tormentone estivo Fragole. Con questo brano il cantante di Verona racconta un amore maledetto. Concentriamoci allora su testo e reale significato della canzone, ma prima ascoltala qui, nel video su YouTube.

Il brano è stato scritto da Lauro in collaborazione con Davide Simonetta, Zef e Simon Pietro Manzari.

Non c’è un amore perfetto se non ti ha fatto un po’ male

Sì, siamo la stessa cosa come la droga e la pace

Cosa ti ha portata qui?

L’amore è così, un film di Michel Gondry

Tu non sei un’altra ragazza, Billie Jean

Riportami lì, noi due abbracciati nell’edera

La chiami vita o no? Morire su una macchina nera

Quando ci ha maledetti la luna

L’amore è diventata una giungla, una giungla, una giungla

Ed è bellissimo dividerci la fine di un’era

È dolce come il bacio di Giuda

L’amore è diventato più nulla, più nulla, oh no, oh no

E mentre cadono i palazzi, stupidi ragazzi

Prima di lasciarsi, sono gli ultimi ad amarsi

L’amore in un drive in, l’amore in cristalli

Corse di cavalli, un bacio e centomila orgasmi

Ancora, ancora, ancora

Centomila orgasmi

Ancora, ancora, ancora

Centomila orgasmi

Lessi su un libro: “La vita è uno scherzo di carnevale”

Il nostro non era amore, ma era piuttosto una strage

Come mai le nostre mani, fallo e zitto, e noi mai

Che ci fermiamo sul precipizio

E, Dio, no, non ci voleva così

E, forse, un giorno si vendica

La chiami vita o no? Morire su una macchina nera

Quando ci ha maledetti la luna

L’amore è diventata una giungla, una giungla, una giungla

Ed è bellissimo dividerci la fine di un’era

È dolce come il bacio di Giuda

L’amore è diventato più nulla, più nulla, oh no, oh no

E mentre cadono i palazzi, stupidi ragazzi

Prima di lasciarsi, sono gli ultimi ad amarsi

L’amore in un drive in, l’amore in cristalli

Corse di cavalli, un bacio e centomila orgasmi

Ancora, ancora, ancora

Centomila orgasmi

Ancora, ancora, ancora

Centomila orgasmi

Mi sento freddo, Cortina

Mi uccidi piano, morfina

Come esplodere, Hiroshima (Centomila orgasmi)

Così lontana e vicina, astinenza, nicotina

Lacrime, acquamarina, e mille volte

(Ancora) Un solo giorno una vita prima

(Ancora) Come l’amore, ghigliottina

(Ancora) Morire soli, ironia

(Ancora) Cos’è l’amore, che vuoi che sia?

(Ancora) Antibiotico, anestesia

(Ancora) Fammi sbagliare, è la vita mia