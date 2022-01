Quando inizia Sanremo 2022. Canzoni e cantanti

Sanremo 2022 quando inizia e quando finisce il Festival della canzone italiana. Date e calendario serate, cantanti in gara e titoli delle canzoni.

Sanremo 2022. Si avvicina l’inizio dell’evento della musica italiana per eccellenza, ovvero il Festival di Sanremo. La 72° edizione di questo spettacolo, sarà presentato ancora una volta da Amadeus, già direttore artistico negli ultimi 2 anni.

Fatta questa premessa veniamo al sodo, ecco la data di inizio della kermesse e quali sono le canzoni e in cantanti in gara.

Festival di Sanremo 2022 quando inizia

La nuove edizione del festival della musica italiana inizia martedì 1 febbraio 2022. Tantissimi le canzoni in gara, ma solo una sarà quella vincitrice, nello spettacolo in scena nello storico Teatro Ariston di Sanremo.

Come al solito però Sanremo 2022 sarà anche uno show televisivo in piena regola, trasmesso in diretta Tv su Rai 1. Quindi i telespettatori e gli amanti della musica italiana, potranno seguire per intero l’evento in chiaro e gratis. Ogni serata verrà trasmessa in prima serata e sarà seguita da altri programmi che commenteranno quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022 quanto dura, calendario serate

Come da tradizione le serate consecutive in programma sono 5. Quindi la 72° edizione del Festival finisce sabato 5 marzo 2022 e dura 5 giorni. Durante le varie serate, oltre alla canzoni, Amadeus sarà affiancato da ospiti, superospiti, cantanti non in gara e molto altro.

Queste in sintesi il programma delle 5 serate in calendario a Sanremo 2022:

prima serata, martedì 1 febbraio: prime 12/13 canzoni in gara

seconda serata, mercoledì 2 febbraio: le altre 12/13 canzoni in gara

terza serata, giovedì 3 febbraio: interpretazione di tutte le 25 canzoni

quarta serata, venerdì 4 febbraio, interpretazione di 25 cover dei cantanti

quinta serata, sabato 5 febbraio: finale e proclamazione vincitore.

Chi partecipa a Sanremo 2022? Cantanti e canzoni

Ma quali sono gli artisti che partecipano a Sanremo 2022? Ecco l’elenco dei 25 cantanti e i titoli delle canzoni in gara durante la manifestazione canora.

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”.

Chi ha vinto Sanremo 2021

L’ultima edizione di Sanremo è stata vinta dai Maneskin, con la canzone intitolata “Zitti e buoni“, grazie al voto congiunto di giuria e pubblico da casa. Il brano si è rivelato un grande successo per il gruppo, che poi ha ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo. Chi vincerà quest’anno ovviamente spera di poter avere altrettanta gloria.

Abbiamo visto quando inizia e finisce il festival di Sanremo. In sintesi, nelle 5 serate dal primo al 5 febbraio 2022, ci sarà tanta musica e intrattenimento da vedere in diretta Tv e in esclusiva sui canali Rai.

