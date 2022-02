Sanremo 2022 classifica dopo Morandi e Jova

Gianni Morandi e Jovanotti hanno vinto la serata delle Cover a Sanremo, ma non solo cambia la classifica a poche ore dalla finalissima. Share altissimo per la quarta serata del festival

Gianni Morandi e Jovanotti nella quarta serata del festival di Sanremo dedicata alla musica italiana oltre ad aver vinto, hanno dimostrato che certe canzoni non invecchiano mai. Ma soprattutto che bisogna saperle interpretare.

Gianni Morandi e Jovanotti a Sanremo

A far ballare e cantare il pubblico in questa edizione del Festival di Sanremo, ci hanno pensato Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti. Il duetto dove i due artisti alternandosi hanno cantato quattro successi di entrambi, è l’unico momento emozionante di un festival forse troppo mirato al pubblico giovane della generazione Z

Tuttavia ieri sera Morandi e Jova sul palco di Sanremo 2022, ci hanno ricordato che la musica non ha età e che le canzoni italiane restano sempre tra quelle più belle da ascoltare e cantare.

Jovanotti: le 11 canzoni più belle e famose

Sanremo 2022 la classifica

Cambia la classifica a poche ore dalla finale, sempre primi sono il duo Mahmood & Blanco.

Vola al secondo posto Gianni Morandi con la canzone per lui scritta da Jovanotti, mentre scende in terza posizione Elisa con il brano -O forse sei tu. Non rientra tra le prime posizioni invece Achille Lauro la cui performance ha sollevato parecchie critiche.

Mahmood & Blanco – Brividi

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Elisa – O forse sei tu

Irama – Ovunque sarai

Sangiovanni – Farfalle

Emma – Ogni volta è così

La Rappresentante di Lista – Ogni volta è cosi

Massimo Ranieri – Lettera di la’ dal mare

Fabrizio Moro – Sei tu

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Achille Lauro – Domenica

Matteo Romano – Virale

Dargen D’Amico – Dove si balla

Le canzoni in gara sono in tutto 25, queste che abbiamo riportato sono solo le prime 12 in classifica e dove regna al primo posto Brividi che oramai sembra destinata a vincere, Mahmood oggi in conferenza stampa ha dichiarato che: ” I favoriti non vincono mai”

Ma chiunque sia il vincitore, non dimenticheremo che Morandi e Jovannotti hanno regalato il meglio di questo Festival della canzone italiana.

Sanremo share quarta serata

Non succedeva da 27 anni ovvero dal 1995, lo share della quarta serata di Sanremo 72 è pari al 60,5%. Praticamente la serata delle cover è stata vista da oltre 11 milioni di telespettatori.