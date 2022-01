Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022? Favoriti e pronostici.

Sanremo 2022: chi vincerà? Ecco i pronostici delle agenzie di scommesse e tutti i favoriti, ma anche le ipotesi dei più votati tramite i social.

Festival di Sanremo 2022. Chi sarà il vincitore del settantaduesimo Festival di Sanremo? Potrebbero essere Mahmood e Blanco, oppure Elisa, che ritorna all’Ariston dopo 21 anni. Ma potrebbero vincere anche Emma o Achille Lauro, che hanno moltissimi follower sui social. E se vincesse invece Gianni Morandi?

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle porte e le agenzie di scommesse hanno già fatto le loro previsioni su chi saranno i possibili vincitori o le vincitrici.

I favoriti dei bookmaker sembrano essere Mahmood e Blanco, che porteranno insieme il brano “Brividi”, ma anche Elisa che con “O forse sei tu” torna a Sanremo dopo ben 21 anni.

Agli ultimi posti invece si trovano Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Highsnob e Hu e Iva Zanicchi.

Sanremo 2022: la classifica dei favoriti secondo gli scommettitori

Chi vincerà Sanremo? Ovviamente è difficile fare pronostici prima dell’inizio del Festival, ma secondo le ipotesi delle varie agenzie di scommesse, a vincere il Festival di Sanremo 2022 potrebbe essere Elisa, mentre il duo formato da Mahmood e Blanco potrebbe essere al secondo posto ed Emma con “Ogni volta è così” al terzo posto.

A sorpresa subito dopo Emma potrebbe esserci la band La Rappresentante di Lista con il brano “Ciao ciao”, che potrebbe addirittura arrivare terza scavalcando Emma. Seguono Sangiovanni, Achille Lauro, Rkomi, Irama e Massimo Ranieri.

Per quanto riguarda invece il Premio della Critica “Mia Martini”, sembra che a contenderselo saranno due napoletani: Massimo Ranieri, che porta il brano “Lettera al di là del mare”, e il cantautore Giovanni Truppi, che partecipa per la prima volta al Festival con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”.

Sanremo 2022: quanto pesano i social per arrivare tra i vincitori?

Sappiamo che per determinare i vincitori del Festival di Sanremo ha molta importanza anche il televoto, e dunque se un artista ha molti follower sui social ha di fatto un vantaggio. L’anno scorso ad esempio i follower di Fedez e Chiara Ferragni fecero di fatto arrivare al secondo posto il duo formato da Fedez e Francesca Michielin.

Chi sono quindi quest’anno gli artisti che hanno più seguaci sulle piattaforme social? A contendersi il primo posto per numero di fan potrebbero essere Gianni Morandi ed Emma. Segue poi il duo di Blanco e Mahmood, a cui segue Elisa e poi Achille Lauro.

Gianni Morandi, che ha tantissimi fan molto fedeli, è avvantaggiato anche dal fatto che a firmare il suo brano, intitolato “Apri tutte le porte” è Jovanotti.

Anche Michele Bravi, con il brano “Inverno dei fiori”, secondo alcuni avrebbe buone probabilità di arrivare ai primi posti. Infine ci sono anche Irama e Sangiovanni, che hanno un seguito particolarmente ampio su TikTok.

Sanremo 2022. I nomi meno conosciuti

Come abbiamo visto, le previsioni dei vincitori di Sanremo 2022 cambiano molto a seconda dei punti di vista e degli elementi che vengono presi in considerazione. Ovviamente non è possibile sapere in anticipo chi vincerà il festival, si possono solo fare ipotesi.

E chissà, potrebbero anche esserci delle sorprese. Sicuramente bisogna fare attenzione ai nomi meno conosciuti che quest’anno partecipano a Sanremo.

Tra gli artisti che partecipano per la prima volta al festival ci sono ad esempio Sangiovanni, con la canzone “Farfalle”, ma anche i rapper AKA 7even, che canterà “Perfetta così”, e Rkomi con “Insuperabile”.

Infine, anche per il cantautore napoletano Giovanni Truppi è la prima volta all’Ariston, e come abbiamo visto ci sono buone probabilità che proprio a lui vada il premio della critica.

