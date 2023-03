Evviva! di Gianni Morandi e Jovanotti. Testo e significato della nuova canzone del duo musicale italiano degli ultimi anni.

Evviva è la nuova canzone di Gianni Morandi e Jova, due fra i cantanti italiani più amati in assoluto che collaborano ormai da diversi anni. Ora sono tornati con un singolo che dà il nome al nuovo album di Morandi e sancisce ancora una volta la loro amicizia, così come la capacità di trasmettere allegria ed energia tramite la musica.

Vediamo allora il testo completo di Evviva, nuovo singolo del duo per poi approfondire il reale significato del brano. Ma prima ascoltiamolo qui il direttamente dal video tratto da Youtube.

Evviva – Gianni Morandi e Jovanotti video

Evviva, Gianni Morandi testo della canzone

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

Non c’è tregua, non c’è sosta a questa voglia di emozioni

Sono giorni complicati ma lo sono sempre stati

Sai come poi li rimpiangi quando ormai sono passati

Stamattina per esempio ho incontrato un conoscente

Che mi ha detto: Caro Gianni, cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa

E non sai più dov’è andato

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

Chi ha dato, ha dato, ha dato Facciamo un pezzo di strada

Che non so dove arriva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada

Cambia la prospettiva

Accada quello che accada

Solo vivo e sei viva

Evviva!

Evviva! Questa Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

Casa, chiesa, rete, piazza, moralista e fantasiosa

I miei temi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo

Hai un reclamo? C’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos ok lo ammetto alla fine ci sto dentro

Quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente che tra un attimo è passato

Italiani bella gente, Paese mio adorato Facciamo un pezzo di strada

Che non so dove arriva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada

Cambia la prospettiva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Evviva!

Evviva! Facciamo un pezzo di strada

Che non so dove arriva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada

Cambia la prospettiva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Evviva!

Evviva! Facciamo un pezzo di strada

Che non so dove arriva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada

Cambia la prospettiva

Accada quello che accada

Sono vivo e sei viva

Evviva!

Il significato di Evviva, di Morandi e Jovanotti

Il title track del nuovo album di Morandi è rappresentato da questo brano, in cui ha voluto fortemente cantasse anche Lorenzo Jovanotti. Ne è venuto fuori un brano allegro e carico di energie positive, che rappresenta al meglio l’unione di questi due grandi della musica italiana.

Ma tornando alle frasi che compongono il testo di “Evviva” di Gianni Morandi, si può notare l’invito a cogliere l’attimo fuggente. A divertirsi in ogni occasione e magari prendere la vita con più leggerezza. Il riferimento poi al pezzo di vita passato insieme, riguarda direttamente i due artisti, che da ormai oltre 3 anni condividono in modo continuativo vita artistica e privata.

Lo stesso Jova, dalla sua pagina ufficiale Instagram con un post ha spiegato che il titolo di questa canzone rappresenta perfettamente cosa si prova quando ci si trova nella stessa stanza con Morandi. In altre parole è l’effetto che fa sulle persone, regalandole con il suo modo di fare un sorriso in modo naturale. E di questo ci siamo accorti ancora una volta tutti anche durante il Festival di Sanremo 2023.

Morandi e Jovanotti fra amicizia e nuovo album

Il rapporto dei due cantanti va oltre la musica, infatti i due sono amici da parecchio tempo e il loro legame è cresciuto sempre di più nel tempo. Non a caso dopo le varie canzoni realizzate insieme, l’esibizione nella serata cover a Sanremo 2022 e i Jova beach party insieme, ora ecco un nuovo brano in collaborazione.

Evviva! non è però solo una canzone, ma il titolo del nuovo album di Gianni Morandi, prodotto in gran parte con l’amico Jovanotti ma che contiene anche altri singoli. Sono 8 in tutto le canzoni presenti nel nuovo disco di Morandi, ecco tutte le tracce in ordine:

Evviva (con Jovanotti) Anna della porta accanto Apri tutte le porte Un Milione di Piccole Tempeste La ola L’allegria Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte (feat. Sangiovanni) Stasera gioco in casa.

Come potete vedere si tratta di un album nel segno dell’amicizia e ovviamente della buona musica italiana. Come del resto da diversi decenni ci regalano sia l’eterno ragazzo Morandi sia l’ormai suo socio musicale Jovanotti.

