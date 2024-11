Il ritorno di Gianni Morandi e Jovanotti con L’Attrazione. Testo, video e significato del nuovo inno all’amore universale.

Si intitola L’attrazione l’ultimo singolo di Gianni Morandi scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. Non è la prima volta che i due amici e cantautori italiani collaborano in una canzone, ma anche questa volta il risultato è un pezzo orecchiabile e allegro.

L’attrazione testo nuova canzone Morandi

L’autore del brano è Jovanotti amico e compagno di avventure del cantautore bolognese. Di seguito il testo completo le frasi più belle tratte da questo singolo.

La testa che si svuota quando riempio il cuore

Di facce, di chilometri e di strade nuove

Divento leggerissimo, assomiglio a un fiore

Tra cielo, terra, sole, pioggia o neve

Ovali nelle scarpe per aprirmi al mondo

Profumo d’uomo libero e cavallo brado

Mi puoi trovare in giro sai, non mi nascondo

Non so da dove vengo e neanche dove vado E sono qui, il tempo di fiorire

Dimmi di sì, tra nascere e morire

E sono qui, e tu sei qui con me

Ti penso e sei con me A vivere la vita insieme a te

Che mi vuoi bene

Che mi lasci andare

In giro per il mondo

Il seme muore nella terra

E nasce un grande amore

Più grande dell’oceano mare

Più piccolo di un elettrone

Comunque noi saremo insieme

Perché la distanza

È solo un’illusione

È solo un’illusione Stamani sveglia presto che era ancora notte

Mi piace quando l’alba è un’illuminazione

La sera mi distendo con le ossa rotte

Ovunque c’è un riparo, un tetto e una canzone

Che mi risuona in testa ovunque sono

Mi fa sentire collegato a te, mia bella

Un vagabondo che altro io non sono

Il cuore è un GPS che non sbaglia E sono qui, il tempo di fiorire

Dimmi di sì, tra nascere e morire

E sono qui, ti cerco e tu ci sei

Ci sei nei respiri miei A vivere la vita insieme a te

Che mi vuoi bene

Che mi lasci andare

In giro per il mondo

Il seme muore nella terra

E nasce un nuovo fiore

Più grande dell’oceano mare

Più piccolo di un elettrone

Comunque noi saremo insieme

Perché la distanza

È solo un’illusione

È solo un’illusione

Gianni Morandi: L’Attrazione, il video ufficiale

L’attrazione di Morandi e Jova: significato

L’attrazione canta l’amore senza distanze che supera i confini fisici e temporali. Questa interpretazione si può dare leggendo alcune delle frasi presenti nel testo. In particolare quando dice: “il seme muore nella terra – e nasce un grande amore – più grande dell’oceano mare”.

L’intento del brano è di trasmettere una visione dell’amore universale, capace di abbracciare tutta l’umanità. Il sentimento di cui parlano Morandi e Jovanotti non è solo quello tra due persone, ma una forza primordiale e viscerale, una pulsione che spinge a superare le avversità e a costruire un legame che resiste nel tempo.

Morandi e Jovanotti una collaborazione di successo

L’ultima collaborazione di questo duo arriva dopo quella precedenti in Evviva (singolo pubblicato nel 2023) che dava il titolo all’album contenente i singoli “Apri tutte le porte” e “L’allegria“.

In questo caso però Morandi canta da solo un brano composto da Jova come regalo per l’80esimo compleanno dell’amico (l’11 dicembre 2024). Ma il sodalizio artistico fra questi due grandi nomi della musica italiana prosegue, per la gioia degli ascoltatori che hanno espresso sotto un post su Tik Tok di Gianni Morandi tutta la loro approvazione per il brano.

In sintesi, L’Attrazione è una combinazione unica di talento e passione, che trasmette energia, vitalità e un messaggio profondo. Il singolo rappresenta un nuovo capitolo di una collaborazione che continua a regalare al pubblico momenti di pura gioia musicale. E siamo sicuri che non sarà l’ultima.

