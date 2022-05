I love you Baby, testo video e significato della nuova canzone di Jovanotti

Jovanotti, I Love you baby. Testo, video e significato della gioiosa canzone dell’estate.

CANZONI. Diciamo la verità, Jovanotti è incapace di fare una canzone brutta o di scarso successo. Praticamente fabbrica solo hit, soprattutto quando si avvicina l’estate. Ed ecco che dall’EP Mediterraneo salta fuori la hit I love you baby, subito tormentone estivo. Vediamo insieme il video, ascoltiamo la canzone a tutto volume e leggiamo il testo e il significato.

Jovanotti – I love you baby VIDEO

I love you baby è una delle canzoni dell’estate 2022

Subito diventata un tormentone, in cima alle classifiche degli ascolti radiofonici, “I love you baby” è scritta da Jovanotti e prodotta da Sixpm, giovane producer noto per i suoi lavori con Guè, Salmo, Fedez, Luchè. E’ la prima volta che lavora con Jovanotti. La canzone è un mix pop di diversi sound, dal rock alle sonorità spagnoleggianti, ma anche elettronica, perfino blues. Un sound ricco e imprevedibile, come piace a Jovanotti. E’ una canzone d’amore, ma una canzone d’amore rock, da ascoltare e cantare a tutto volume, magari in spiaggia. Il brano è tratto dal nuovo Ep “Mediterraneo”. Ma ecco il testo della canzone:

I love you baby TESTO

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa

Succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare e non riescono a volare

Senti

C’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Domani

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco

Pensò subito non è un incidente

Sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so

Quanto ami gli animali

Senti

Quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Domani

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua

Sei vera

Che ti posso toccare

Baciare

Abbracciare

Amarti e litigare

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Per sempre

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you baby

I love you baby

I love you baby

I love you baby – Significato

Il significato di I love you baby è molto semplice, è una spensierata ed energica canzone sentimentale che porta gioia e allegria, tutto qua. Pura musica per ballare, cantare e sorridere. Poesia per portare gioia e serenità. Indicativo infatti un commento su Youtube sotto al video della canzone: “Grande Lorenzo…da una nonna di 74 anni…mi fai ballare anche se ho tanto dolore alle ginocchia…che bella musica”. Ecco qual è il vero significato della canzone I love you baby, una nonna che nonostante al dolore alle ginocchia si mette a ballare! Miracoli di Jovanotti.

Tormentone estivo immediato… l’ennesima hit di Jovanotti

Ovviamente la canzone è finita subito in cima alle classifiche degli ascolti e sta avendo un ottimo successo, come sempre capita a Jovanotti ormai da diversi decenni. Difficilmente sbaglia un pezzo, ha ormai trovato la formula giusta, già da molto tempo. Questa canzone poi, così gioiosa e solare, è perfetta per l’estate e infatti è candidata ad essere uno dei tormentoni, una delle canzoni dell’estate 2022.

Intanto è senza dubbio una delle canzoni del momento.

Curiosità, qua l’esibizione live a Che Tempo che fa di Jovanotti con I Neri per caso:

Jovanotti feat Neri per caso – I love you Baby – 3/4/22

