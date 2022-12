Articolo 31, 15 canzoni famose di J Ax e Dj Jad

Canzoni Articolo 31, le più belle. Dal rap alle canzoni d’amore, ecco i migliori successi di J Ax e Dj Jad.

Le canzoni degli Articolo 31 tornano a Sanremo 2023. J Ax e Dj Jad riuniscono lo storico gruppo che ci ha regalato tanti successi. Dopo molti anni in cui hanno intrapreso una carriera da solisti, ora ritornano insieme e non su un palco qualsiasi, bensì all’Ariston per il Festival della musica italiana.

Ma quali sono le canzoni più famose del duo J Ax e Dj Jad? Molte sono indimenticabili e fanno parte delle migliori canzoni rap italiane anni 90, altre invece sono arrivate dopo il 2000, prima della separazione. Abbiamo quindi scelto quelle che a nostro avviso sono le 15 migliori canzoni degli Articolo 31, raccogliendole in una playlist. Buon ascolto.

TOP 10 canzoni Articolo 31

1- Domani smetto

Singolo del 2002, che ha dato il titolo al sesto album del gruppo. In questo pezzo rap J Ax canta alcuni dei vizi delle persone, che il mondo vorrebbe smettessero per essere migliori, ma secondo il cantante è meglio rimandare il problema a “domani”.

2- Gente Che spera

Anche questa canzone è del 2022 e fa parte dell’album “Domani smetto”, realizzata insieme a Torto e Reverendo. Nel testo si fa riferimento alla “gente che spera di trovare qualcosa di più sopra sta terra“, ovvero alla speranza di un futuro migliore, nonostante il brutto presente.

3- Tranqi Funky

Una ballata Funky, allegra e coinvolgente. Sono questi gli ingredienti vincenti di un brano datato 1996, ma che ancora oggi capita di ascoltare e ballare nei locali italiani.

4- Spirale Ovale

Altro singolo del 2002. Desideri incontenibili che girano intorno alla spirale, dei sensi e non solo. Trasgressione, ma anche ironia sono alla base di questo brano di successo, firmato Articolo 31 ovviamente.

5- Domani

Una canzone d’amore rap in piena regola, questa realizzata da J Ax e Dj Jad nel 1996. Il testo toccante e in rima, racconta la fine di un amore vissuta con un ricordo indelebile nel cuore, ma anche chiedendosi che ne sarà del domani.

6- L’italiano medio

Canzone in cui emergono tutti i vizi e le contraddizioni degli italiani, indifferenti ai problemi della società, ma concentrati solo a quelli che riguardano il proprio orticello. Questo il significato del brano irriverenti uscito nel 2003 e che ha dato il titolo al 7° album del gruppo.

7- Ohi Maria

Un pezzo del 1994 che racconta una storia d’amore del tutto metaforica, fra il protagonista del brano e “Maria”, che nello slang indica la marjuana.

8- La mia ragazza Mena

Brano del 2003 con protagonista una ragazza, all’apparenza dolce, ma in realtà tostissima (“quella donna sembra acqua ma è grappa”). Ma alla fine questo rappresenta un motivo in più per amarla.

9- Il Funkytarro

Singolo contenuto nel disco del 1996 dal titolo Così Com’è. In questo caso J Ax e Dj Jad raccontano un modo di fare piuttosto terra terra di un ragazzo, che prova a conquistare ragazze ai suoi occhi troppo snob.

10- Non è un film

Brano del 2002 decisamente diverso dagli altri visti fin qui degli Articolo 31. Ad esso si accompagna un’atmosfera malinconica e riflessiva, su come qualsiasi cosa (amore compreso) nasce e cresce, ma poi finisce. E’ questo ci fa capire che la vita non è un film, perché a volte non c’è lieto fine.

Altre 5 canzoni belle degli Articolo 31

Queste 10 delle canzoni più famose in assoluto degli Articolo 31, che a tutti sarà capitato di sentire almeno una volta a cavallo fra gli anni 90 e i 2000. Ma ne abbiamo scelte altre 5 che in pochi conoscono, ma ugualmente molto belle, che vi consigliamo di recuperare e ascoltare

Senza Dubbio, canzone del 2003 che racconta sentimenti controversi verso una persona che meriterebbe il meglio. Così Com’è, anno 1996 in cui il duo rap si propone nudo e crudo ai suoi ascoltatori L’impresa eccezionale, brano del 1996 che ha lasciato il segno in particolare per una frase: “l’impresa eccezionale è essere normale“. Guapa Loca, una ballata del 1999 che racconta di una bellezza pazzesca a cui vanno le attenzioni di tutti. 2030, canzone degli Articolo 31 poco conosciuta del 1996, ma premonitrice di molte degli eventi realmente accaduti nei giorni nostri.

Perché si sono divisi gli Articolo 31?

Il duo hip hop milanese dopo decenni di successi, si è sciolto nel 2006. Alla base della separazione c’è stata la volontà di entrambi di avere una carriera da solisti. In particolare J Ax voleva dimostrare a tutti di potercela fare anche da solo. E sicuramente ci è riuscito visti i tanti successi ottenuti negli utlimi anni, con i suoi singoli, ma anche con altre collaborazioni, tipo quella durata diversi anni con il rapper Fedez, da cui sono nati alcuni tormentoni estivi tipici della musica italiana.

Ma ora per la gioia dei fan il gruppo storico degli Articolo 31 è tornato, in occasione di quello che è il festival delle reunion a tutti gli effetti, visto che anche Paola & Chiara sono tornate insieme. Noi tutti non vediamo l’ora di ascoltare il nuovo singolo del 2023, perché di certo lascerà il segno così come le 15 canzoni più famose di J Ax e Dj Jad che vi abbiamo proposto in questo articolo.