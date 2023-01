Quote Sanremo 2023. Chi vince il Festival di Sanremo

Sanremo 2023 quote scommesse. Chi sono i cantanti favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo secondo i bookmakers.

Quote Sanremo 2023: mancano 26 giorni all’inizio del Festival della canzone italiana e sale l’attesa per sapere chi vincerà questa edizione. Intanto conosciamo già quali sono cantanti e canzoni in gara così come i titoli dei brani. Ma nel frattempo proprio come avviene per il calcio anche per Sanremo ci sono scommesse e quote sui favoriti alla vittoria finale.

Ecco allora chi sono i partecipanti a Sanremo 2023 candidati alla vittoria finale, in base alle quote dei bookmaker.

Sanremo 2023: classifica vincitori secondo le quote

Come ogni anno prima dell’inizio della kermesse i quotisti stilano in ordine la lista dei favoriti alla vittoria finale. Possono farlo visto che hanno ascoltato in anteprima in brani in gara. Vediamo allora subito tutte le quote del vincitore di Sanremo 2023, tratte dal sito del bookmaker Sisal.

Come si vede il favorito numero uno alla vittoria è Ultimo (pagato 2.75 volte la posta) che si presenta con la canzone dal titolo “Alba“. Dando uno sguardo anche alle quotazioni sulle scommesse per il vincitore di Sanremo praticamente tutti i book concordano nel pronosticare il cantante romano come il favorito numero 1 per questo evento.

A seguire troviamo Marco Mengoni un altro degli cantanti più famosi in assoluto per quanto riguarda la musica italiana. Anche per questo è considerato un candidato forte per la vittoria finale. A seguire altri nomi che conosciamo bene: da Giorgia a Elodie fino a Colapesce e Dimartino. In questo caso le quote salgono da 6 e 9 per le due cantanti donne italiane fino a 20 del duo, che in passato ha ottenuto grande successo a Sanremo con la canzone “Musica Leggerissima”.

Sanremo 2023 quote: gli altri cantanti favoriti

Oltre ai nomi dei cantanti appena visti ci sono anche degli outsider come dimostrano le quote. Attenzione ad esempio ai cantanti rap italiani che in base alle quote dei book hanno più chance di aggiudicarsi la 73° edizione del festival della canzone italiana, ovvero: Lazza, Madame e gli Articolo 31.

Se invece volete puntare su una sorpresa e per questo guadagnare di più, vi segnaliamo I cugini di campagna quotati addirittura a 100 volte la posta. Questo vuol dire ad esempio che se puntate 2 euro sulla loro vittoria a Sanremo, in caso di trionfo incasserete 200 euro (2×100). Ma ovviamente si tratta di un’eventualità molto remota. Se vi piace avere più chance meglio scommettere su Ultimo e gli altri visti in precedenza.

Come si fa a votare le canzoni di Sanremo?

Abbiamo visto i nomi dei candidati alla vittoria finale della nuova edizione del festival della musica italiana, almeno secondo le quote. Ricordiamo che vincerà chi otterrà il maggior numero di voti durante le 5 serate del Festival (in calendario da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023).

Il pubblico può votare la propria canzone preferita tramite televoto. Ma influiranno sulla classifica finale anche il giudizio della giuria demoscopica e quello della giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, come confermato dalla Rai nel comunicato stampa sulla kermesse. Quindi la scelta del pubblico che si manifesterà telefonicamente (e magari via social o internet) avrà il suo peso, ma sulla classifica finale incideranno anche i parerei degli esperti.

Riassumendo le quote per la vittoria di Sanremo 2023 vedono favorito Ultimo secondo i bookmakers. Ma come visto ci sono tanti altri cantanti che possono sperare di vincere il Festival. Senza dimenticare che le sorprese sono sempre possibili visto il complicato regolamento del voto fondamentale per la classifica finale. Chissà magari potrebbe trionfare Tananai o qualcuno dei cantanti provenienti da Sanremo giovani da Olly a Will per esempio. Ancora poche settimane di pazienza e sapremo chi vincerà il Festival di Sanremo.