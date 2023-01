Sanremo 2023. Come funziona il voto, regolamento

Sanremo 2023 regolamento Rai. Quali sono le modalità di votazione e come funziona il televoto per stabilire il vincitore del Festival. Ultime news, ospiti e superospiti.

Come funziona il voto a Sanremo 2023? Sappiamo già chi sono cantanti e canzoni in gara a Sanremo e di cosa parlano i brani dei big, ma per vincere il Festival oltre alla bellezza della canzone bisogna avere il voto di 3 componenti: le due giurie e quello del pubblico. In altre parole il regolamento delle votazioni influisce sulla classifica finale della kermesse musicale.

Per questo vediamo come si volta a Sanremo 2023, cosa prevede il nuovo regolamento comunicato dalla Rai e quali novità ci sono rispetto al passato.

Regolamento Sanremo 2023: come si vota

Per stabilire chi vincerà il Festival bisogna sommare i voti espressi dalle 3 categorie che ne hanno diritto secondo il regolamento 2023 del Festival, ovvero:

giuria demoscopica

giuria della sala stampa, Tv, Radio e Web

televoto del pubblico a casa.

I primi due componenti esprimeranno il loro parere direttamente dal Teatro Ariston, mentre il pubblico potrà farlo tramite il televoto. Come? Inviando un SMS oppure chiamando i numeri da rete fissa o mobile. Queste preferenze manifestate telefonicamente peseranno per circa un terzo sull’esito del voto finale, mentre per i 2/3 varrà il parere degli esperti.

Sanremo 2023 come votare e costo televoto

E’ possibile esprimere il proprio voto chiamando al seguente numero di telefono:

894.001 da fisso

da fisso 475.475.1 da mobile

oppure inviando un SMS con il codice del vostro cantante preferito (che i conduttori diranno prima di ogni esibizione) al numero 475.475.1, al costo di circa 50 centesimi di euro in tutti i casi. L’utente pagherà soltanto i voti validi e con variazioni sulla base di quanto eventualmente previsto dal proprio operatore telefonico.

Ma se avete dei dubbi sulla procedura da seguire, non vi preoccupate, durante le serate del Festival Amadeus e i co-conduttori ripeteranno di continuo quando si può votare con il televoto e come fare.

Sanremo 2023 novità sul voto in finale

Da quest’anno è stata introdotta una novità molto importante che riguarda la puntata finale. Infatti saranno 5 le canzoni che si contenderanno il successo, dopo che sarà stilata la classifica dei 28 cantanti in gara.

Da quel momento il voto fin li maturato si azzera e ne comincerà un altro solo sui 5 cantanti rimasti in gara. Anche in questo caso esprimeranno la loro preferenza la giuria demoscopica (per il 33%), quella della sala stampa (33%) e il pubblico mediante televoto (per il 34%).

Vedi anche:

Sanremo 2023 ospiti e superospiti

Dopo aver visto come funziona il voto per stabilire chi vincerà il Festival di Sanremo, per completezza vediamo anche chi sono tutti i superospiti che vedremo durante le 5 serate dell’evento:

Mahmood e Blanco (che durante la prima serata canteranno “Brividi” la canzone vincitrice del Festival 2022)

(che durante la prima serata canteranno “Brividi” la canzone vincitrice del Festival 2022) Achille Lauro

Nek e Francesco Renga

Annalisa

Piero Pelù

La Rappresentante di Lista

I Pooh

Al bano

Massimo Ranieri

Salmo

Fedez

Takagi & Ketra

Guè

Unici superospiti internazionali confermati fino a questo momento sono i Black Eyed Peas, che si esibiranno la sera di mercoledì 8 febbraio. Fra i grandi artisti quindi ci saranno alcune cantanti donne italiane (per esempio Annalisa) e molti nomi noti della musica italiana. Questi, insieme ad altri ospiti dello spettacolo animeranno le serate, ma non saranno in gara per la vittoria finale.

In sintesi, come visto dal regolamento di Sanremo 2023, il voto dipende dalle due giurie e dal pubblico da casa. In base ai voti arrivati si formerà la classifica che determinerà le 5 canzoni in finale, una delle quali sarà la vincitrice della 73° edizione del Festival della musica italiana, dopo un’ultima votazione.